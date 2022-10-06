Арестованы сантехники, подозреваемые в поджоге больницы в Усть-Каменогорске

Названа предварительная причина возгорания в четвертой горбольнице на улице Серикбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk-news.kz.

"Причина случившегося устанавливается. Предполагаемые виновники пожара — сантехники медучреждения, которые распивали спиртные напитки. Они задержаны и помещены в ИВС", — сообщили в инфоцентре региона.

Пожар в подвале 4-ой городской больницы на улице Серикбаева случился минувшей ночью около часа. О происшествии оповестили пожарных и акимат.

По данным инфоцентра, ситуацию взял на личный контроль аким ВКО Даниал Ахметов, который выходил на связь каждые 15 минут.

К медучреждению приехали заместитель акима Шакарим Буктугутов и аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

"Оперативно провели эвакуацию людей из больницы. Всех пациентов разместили в теплой вахтовке. Всего эвакуировали 59 пациентов и 12 человек медперсонала. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал инфоцентр.

0Как выяснилось, в подвале медучреждения горели мебель, вещи на площади 12 квадратных метров.

Около 2:30 пожар полностью ликвидировали. После проветривания пациентов вернули в палаты.