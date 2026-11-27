Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 ноября с санкции следственного суда в отношении главного директора по производству К.Омарбекова и главного менеджера Департамента компании «Казатомпром» Е.Байкулова избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Отмечается, что решение вынесено с учетом характера и тяжести инкриминируемых деяний, а также в целях исключения давления на возможных соучастников и свидетелей, сокрытия доказательств и имущества, нажитого преступным путем.

Процессуальные действия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.

25 ноября сообщалось о задержании Куаныша Омарбекова и других лиц. Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством «Самрук-Казына».