Арестованы за взятки руководители АО "Байтерек DEVELOPMENT"

Происшествия
1318
Фото с сайта vesti.ru
Ранее задержанные топ-менеджеры компании "Байтерек Development" арестованы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"С санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении заместителя председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Джакупова, руководителя департамента Дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетова, бывшего и нынешнего управляющих директоров Анарбай и Сариева, руководства ТОО "Project City Group" Смагулова, Есмуханова, Жуманазар и Комарова избрана мера пресечения "арест", – говорится в распространенной информации.

Следствием установлено, что должностными лицами АО "Байтерек DEVELOPMENT" от строительных компаний, вовлеченных в коррупционную схему, на системной основе было получено в качестве взяток 288 млн тенге.

В агентстве напомнили, что на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами АО "Байтерек DEVELOPMENT" за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы "Нұрлы жол".

Досудебное расследование продолжается.

Популярное

Все
Граждан Таджикистана и Узбекистана эвакуировали в Актюбинской области
Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США
Токаев проведет переговоры с Алиевым в Баку
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
«BIRLIK» – и этим все сказано
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума
Ему ребята верят
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Токаев отметил расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Сильные люди
Ответственность перед предками и потомками
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?

Читайте также

Граждан Таджикистана и Узбекистана эвакуировали в Актюбинск…
Террористы из Казахстана уничтожены в России - КНБ
На побережье Каспия горит камыш
В Филадельфии произошла стрельба на остановке, пострадали д…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]