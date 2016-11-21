Арестованы за взятки руководители АО "Байтерек DEVELOPMENT"

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Ранее задержанные топ-менеджеры компании "Байтерек Development" арестованы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
"С санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении заместителя председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Джакупова, руководителя департамента Дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетова, бывшего и нынешнего управляющих директоров Анарбай и Сариева, руководства ТОО "Project City Group" Смагулова, Есмуханова, Жуманазар и Комарова избрана мера пресечения "арест", – говорится в распространенной информации.
Следствием установлено, что должностными лицами АО "Байтерек DEVELOPMENT" от строительных компаний, вовлеченных в коррупционную схему, на системной основе было получено в качестве взяток 288 млн тенге.
В агентстве напомнили, что на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами АО "Байтерек DEVELOPMENT" за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы "Нұрлы жол".
Досудебное расследование продолжается.