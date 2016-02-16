Аргентинский футболист застрелил судью во время матча

В Аргентине во время матча региональной лиги футболист убил арбитра, передает Kazpravda.kz
Рефери Сезар Флорес показал одному из игроков красную карточку за грубую игру. В результате футболист был удален с поля. Но через некоторое время игрок вернулся с пистолетом и трижды выстрелил в арбитра, попав в голову, грудь и шею. От полученных ранений Флорес скончался на месте.
Также был ранен другой футболист, он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.
После произошедшего 25-летний стрелок скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.
Пять лет назад в Венесуэле тремя выстрелами в голову во время матча был убит футбольный арбитр Тимолеон Кастильо. Убийцей оказался один из болельщиков.