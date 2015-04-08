Арглабин получил добро

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Изучение казахстанского лекарства и его испытания в дружественной республике стали возможными благодаря реализации решений рабочего совещания, которое состоялось в Национальной академии наук Республики Беларусь. АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» и государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси» заключили договор о научно-техническом сотрудничестве в 2014–2015 годах с проведением научно-исследовательских работ по нескольким направлениям.
Ведущее место среди них занимает изучение состава рас­тений на содержание физиологически активных стероидов и химического синтеза природных соединений и модифицированных аналогов, исследование биологического действия растительных стероидов и синтетических производных. В планы включена подготовка магистрантов и докторантов по специальнос­тям «органическая химия», «биоорганическая химия», «био­химия», организация стажировок научных сотрудников и совместная производственная практика студентов и магистрантов двух стран.
Отдельный договор о научно-техническом сотрудничестве заключен казахстанским международным холдингом «Фитохимия» и Институтом физико-органической химии (ИФОХ) Национальной академии наук Беларуси. Предусмотрено проведение научно-исследовательских работ по изучению состава эфирных масел и экстрактивных веществ, исследование химического состава и биологической активности перс­пективных видов растений и лекарственных препаратов, полученных на их основе. В ИФОХ НАН РБ пройдут подготовку специалисты по химии и химической технологии органических и лекарственных веществ. Оговорены в документе и вопросы стажировки научных сотрудников, производственной практики.

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