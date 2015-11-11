​Аргументы конкурентоспособности

Ставка на отечественное сырье, передовые технологии, продуманный маркетинг позволило ТОО «Масло Дел» не только преодолеть кризисные явления в экономике, но и увеличить экспортный потенциал в рамках этой программы. Сейчас ТОО – это вертикально интегрированный холдинг, позволяющий контролировать весь производственный процесс: от переработки сырья до выпуска готовой продукции. В его состав входят четыре крупных завода – по переработке растительных масел, масложировой комбинат, молочный завод и завод по производству готовых продуктов питания.

Масложировой комбинат построен в 2006 году, здесь автоматизировано 85% процессов. Всего здесь трудятся 170 человек. Максимальная производительность комбината – 72 тонны растительного масла и 1 200 тонн жиров в год. Кроме этого, здесь производят майонез и кетчуп.

– Стратегия компании заключается не только в расширении внутренних рынков, но и в наращивании экспортного потенциала, – отметила директор комбината Наталья Солохина. – За полугодие только в Китай экспортировано около 4 тысяч тонн растительного масла, а также маргарин, майонез и кетчуп.

В КНР завоевывает популярность казахстанское рапсовое масло, которое по своим вкусовым качествам не уступает оливковому. Кстати, рапс называют северной оливой. Продукция комбината сегодня поставляется также в Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан. И несмотря на сложные явления в экономике, комбинат уверенно чувствует себя на рынке.

– Отечественное сырье, грамотные специалисты, современное оборудование, качественная продукция, спрос на рынке дают нам все основания для дальнейшего развития, – убеждена руководитель завода. – Мы сейчас планируем принять дополнительную бригаду работников в разливочный цех. Совместно с экспертами прорабатывается инициатива запуска сыроваренного производства, запуск новой линейки кисломолочных продуктов.

Не случайно ТОО «Масло Дел» вошло в число 28 компаний страны для участия в программе «Нацио­нальные чемпионы». Согласно условиям для победителей этого конкурса предусмотрена финансовая, институциональная и консультационная поддержка.

Н. Солохина отметила, что участие в программе, которая нацелена на создание в Казах­стане экспорто­ориентированных производств несырьевого сектора, дает возможность повысить конкурентоспособность предприятия при освоении экспорт­ных рынков.