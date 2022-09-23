Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр

Невероятно и факт

Мангистауский археолог Анд­рей Астафьев рассказал о том, что в Мангистау найден ранее неизвестный мощный торговый ремесленный центр. Там были обнаружены древние монеты, свидетельствующие, что активный период жизни этого города приходится на конец IV века нашей эры.

Видео о своих удивительных находках археолог опубликовал на своем ютуб-канале «Сокровища великой пустоши». Здесь он рассказывает, что, несмотря на историческую важность находки, особого интереса со стороны научного сообщества она, к сожалению, не вызывает. Между тем Андрей Астафьев уверен, что совместно со своим российским коллегой нашел Северное ответвление Великого шелкового пути, и приводит ряд доказательств.

По его словам, изначально идея изучить местность возникла пос­ле того, как кладоискателями были найдены монеты хорезмийского и парфянского периодов.

– Деньги, как известно, являются свидетельством торговых отношений, особенно на территории, заселенной кочевыми племенами. В 2017 году я и мой российский коллега Евгений Богданов начали исследование древнего поселения на берегу залива Кочак, которое получило условное наименование Каракабак. Именно этот памятник архео­логии позволил нам буквально перевернуть все представления об истории функционирования Северного ответвления Великого шелкового пути. На территории Мангистау в ходе изучения транс­континентальных торговых трасс найден ранее неизвестный мощный торгово-ремесленный центр, являющийся самым древним портом на восточном побережье Каспийского моря, – рассказал Андрей Астафьев.

На обследуемой территории ими была обнаружена представительная коллекция монет древнего Хорезма, Парфии, Бухарского согда, Сасанидского Ирана, Тохаристана и Китая. Ученый говорит, что находки свидетельствуют о том, что активный период жизни ремесленного города приходится на III – начало VI века нашей эры, но общий фон изучения древних мангистауских торговых трасс указывает на более раннее время его возникновения, которое относится к I веку нашей эры.

– Впервые в истории изучения Великого шелкового пути найдены реальные материальные свидетельства существования его Северного ответвления, проходящего через территорию нашего края две тысячи лет тому назад. Я никогда не мог себе представить, что именно в крае кочевой периферии будет сделано такое сенсационное открытие. Да, наверное, круто считать, что полу­остров Мангышлак был не только транзитной территорией для перемещения заморских грузов, но и местом, где часть этих ценностей оседала и использовалась местным кочевническим сообществом. Историки только теоретически предполагают, что были здесь ремесленные центры, которые обслуживали любые запросы кочевнической моды на обширных пространствах Великой степи. Чтобы вам было понятно, о чем речь, я сравню это с современной моделью китайской экономики, которая идет навстречу любому спросу и пожеланиям. Так вот нами открыт один из таких древних центров, – говорит археолог.

Предполагается, что производимая здесь продукция расходилась далеко за пределами края. Найденные вещи свидетельствуют о том, что на Каракабаке перерабатывался драгоценный камень гранат, который привозили из Индии. А также янтарь, привозимый с Северного Причерноморья или стран Балтии.

– По развитию основных ремесленных направлений Каракабака мы выяснили причины возникновения именно здесь, на задворках кочевого мира, такого мощного центра. Полуостров Мангышлак не случайно называли «полуостровом сокровищ». Здесь имелась, по меркам древности, богатейшая сырьевая база медных, железных и свинцовых руд. Добывалось даже золото. А сырье, как известно, одно из главных политико-экономических причин притяжения интересов. Именно на волне освоения природных богатств возникают крупные города, ремесленные и торговые центры, – рассказывает археолог.

Андрей Астафьев объясняет, каким образом получилось так, что Шелковый путь начал проходить через полуостров Мангышлак.

– Я сделаю небольшое отступ­ление от основной канвы моего рассказа, чтобы предвосхитить ваше мнение о значении этого давно забытого и занесенного песками времени древнего поселения. Благодаря античным историкам известно, что сущест­вовал Каспийско-пантийский водный путь, соединявший Индию и Римскую империю. Возник он, по предположению исследователей, еще в IV веке до нашей эры на основе использования в качестве путей водных артерий и водоемов. Индийские грузы через реку Инд поднимались на перевалы Гиндукуша к истокам реки Амударьи. В те времена эта река не впадала в Аральское море, а через Саракамышскую впадину и глубоководное русло Узбой впадала в Каспийское море. Далее морскими судами товары перевозились к берегам современного Азербайджана, в устье реки Кура. И далее поднимались на перевалы Малого Кавказа к истокам реки Риони, протекавшей на территории современной Грузии и далее впадавшей в Черное море. Там уже ценнейшим индийским грузам было, как говорится, рукой подать до берегов Римской империи. Эта трасса была крайне активной, так как шла в обход территории Персии, постоянно враждовавшей с Римом, – напомнил историю Шелкового пути Андрей Астафьев.

По его словам, казалось бы, налаженный транзит в IV веке нашей эры вдруг перестает существовать. Причина – Амударья прекращает впадать в Каспийское море.

– Представьте себе, что начинает рушиться мощная торгово-экономическая система, развивавшаяся и активно функ­ционировавшая на протяжении целых 800 лет. Правители стран Центральной Азии лихорадочно ищут выход из этого кризиса, преподнесенного матушкой-природой. И они его находят. Индийские товары стали двигаться из Хорезма через пустыни, населенные кочевниками, в Каракабак. А далее – морем, по рекам Волге и Дону доставлялись опять же в Черное море. И далее к берегам уже Византийской империи. Не случайно же на берегу нашего городища была найдена медная монета византийского императора Флафия Аркадия. Так что открытие у нас состоялось непростое и крайне неординарное, – заключил археолог.

Андрей Астафьев надеется, что его открытия привлекут внимание международного сообщества и история Мангистау сможет пополниться новыми интересными фактами.