Археологи нашли следы древних матрасов и подушек в могилах

Фото: Antiquity

Археологической науке редко удается восстановить, как именно обустраивали древние погребения, ведь ткани, растительные наполнители и другие мягкие материалы почти не сохраняются. Недавно в могилах первых веков нашей эры на севере Польши ученые нашли остатки рогоза и шерстяной ткани, которые могли быть частью матрасов, подушек или мягкой обивки гробов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Могильник культуры Вельбарк в Чернувко (Польша) датируют первыми двумя веками нашей эры. Он расположен недалеко от южного побережья Балтийского моря и насчитывает более двух тысяч захоронений. Этот могильник начали использовать еще в середине II века до нашей эры, а последние погребения относятся к первой половине III века нашей эры.

Авторы новой научной работы исследовали четыре захоронения в деревянных колодах-гробах. Обычно органические остатки плохо сохраняются в таких погребениях, однако ситуацию может изменить наличие металлов. Соли металлов постепенно проникают в органический материал и способствуют его минерализации. Результаты работ опубликовал Antiquity.

Так археологам удалось найти на этом памятнике остатки рогоза — растения, пух которого в разные эпохи использовали как легкий и доступный наполнитель для подушек, матрасов и других мягких изделий. Ранее одно из таких скоплений даже описали как остатки «моховой подушки», но новый анализ показал, что мха в образцах не было.

Зато сохранились образцы ткани. Анализ ее волокон показал, что это была не свалявшаяся шерсть, а специально сотканный материал из качественного сырья. Причем плотность одной из тканей достигала 16-18 нитей на сантиметр — очень много для такого времени.

На слое одной из могил сохранился круглый отпечаток диаметром 32 миллиметра, который точно совпал по размеру с ножкой серебряного кубка из того же захоронения. Рядом находились и остатки шерстяной ткани.

В другой могиле слой рогоза покоился под двумя фибулами и остатками черепа, а в третьем погребении археологи зафиксировали несколько плотных скоплений толщиной до 25 миллиметров, похожих на подушки. Два из четырех захоронений отличались богатым инвентарем, а значит, принадлежали представителям местной элиты, тогда как два остальных были обустроены заметно скромнее.

Как уточняется, похожие находки рогоза известны и на других могильниках римского времени к югу от Балтийского моря, но обычно органика сохраняется настолько плохо, что понять ее назначение трудно. Отдельные фрагменты могут быть неоднозначно интерпретированы.

В описанном же случае рогоз могли использовать как наполнитель подушек или матрасов, как мягкую подстилку на дне деревянного гроба либо как часть его внутренней обивки. Определить, какой вариант применялся в конкретной могиле, по сохранившимся остаткам невозможно.

Если жители региона использовали наполненные пухом рогоза шерстяные подушки и матрасы в обычной жизни, родственники могли переносить привычное устройство постели и в могилу, стремясь уложить умершего так же, как он лежал при жизни. Этим и можно объяснить наличие таких следов в могилах представителей элит.