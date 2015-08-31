Археологи нашли в Башкирии захоронение знатного воина IV века до н.э.

Марат Манаспаев
© Архив AP Photo/Dario Lopez-Mills
Захоронение знатного воина IV в до нашей эры обнаружили археологи в курганном могильнике в башкирском селе Ивановка, сообщил журналистам участник экспедиции, кандидат исторических наук Сергей Сиротин, передает Kazpravda.kz.

"Найдено мужское захоронение с богатым набором вооружения, - цитирует его слова ТАСС его слова. - В числе артефактов - железный всаднический меч и свыше 250 бронзовых наконечников стрел, уложенных в колчан".

По словам эксперта, находки можно рассматривать как престижные захоронения знатных воинов-профессионалов. "Они составляли элиту военной организации кочевой группировки, обитавшей в древности на степных пространствах юго-восточной Башкирии и восточного Оренбуржья", - пояснил Сиротин.

В восточной части этого же кургана было исследовано женское погребение. Инвентарь был представлен лепным керамическим сосудом и бронзовым браслетом, добавил ученый.

В 1974 году археологи обнаружили в этом районе Башкирии пять курганных групп. Учеными было исследовано четыре кургана разной величины, которые дали материалы, в частности, культуры ранних кочевников середины первого тысячелетия до н.э. Позже раскопки были приостановлены и возобновлены летом 2013 года. В ходе последних исследований получены богатые материалы эпохи ранних кочевников, относящиеся к концу V-IV вв. до н.э.

Популярное

Все
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
В Астане изменили схему движения автобусов
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий
В Казахстане ухудшится погода в ближайшие дни
В Костанае стартовало масштабное строительство стадиона и эко-парка
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Потенциал научных возможностей
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Полицейские помогли водителю грузовика, потерявшему сознание за рулем
Посетители бросают в животных камни и палки - о случаях жестокости заявили в биоцентре Семея
В области Абай восстановили разрушенный паводком мост
Новый штамм Covid-19 "Цикада" обнаружен в США и Европе
22 проекта на сумму 1,9 млрд тенге: в университете обороны чествовали ученых
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Легких прогулок не ожидается
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Посетители бросают в животных камни и палки - о случаях же…
Свыше тысячи молодых казахстанцев охватил республиканский ф…
Спасал других ценою жизни
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане

