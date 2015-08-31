© Архив AP Photo/Dario Lopez-Mills
Захоронение знатного воина IV в до нашей эры обнаружили археологи в курганном могильнике в башкирском селе Ивановка, сообщил журналистам участник экспедиции, кандидат исторических наук Сергей Сиротин, передает Kazpravda.kz
.
"Найдено мужское захоронение с богатым набором вооружения, - цитирует его слова ТАСС
его слова. - В числе артефактов - железный всаднический меч и свыше 250 бронзовых наконечников стрел, уложенных в колчан".
По словам эксперта, находки можно рассматривать как престижные захоронения знатных воинов-профессионалов. "Они составляли элиту военной организации кочевой группировки, обитавшей в древности на степных пространствах юго-восточной Башкирии и восточного Оренбуржья", - пояснил Сиротин.
В восточной части этого же кургана было исследовано женское погребение. Инвентарь был представлен лепным керамическим сосудом и бронзовым браслетом, добавил ученый.
В 1974 году археологи обнаружили в этом районе Башкирии пять курганных групп. Учеными было исследовано четыре кургана разной величины, которые дали материалы, в частности, культуры ранних кочевников середины первого тысячелетия до н.э. Позже раскопки были приостановлены и возобновлены летом 2013 года. В ходе последних исследований получены богатые материалы эпохи ранних кочевников, относящиеся к концу V-IV вв. до н.э.