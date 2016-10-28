Археологи вскрыли гроб Христа

Археологи сняли мраморную плиту с погребального Ложа Христа в Гробе Господнем в Иерусалиме, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Как сообщает издание International Business Times, исследователи обнаружили большое количество каменного материала под мраморной плитой, которая была установлена в 1555 году. По словам археолога Фредрика Гиберта из Национального географического общества, еще предстоит много научных исследований, но в конечном счете ученые смогут увидеть, какой была оригинальная поверхность камня, на котором, по преданию, покоилось тело Иисуса Христа.
Гроб Господень заключен в эдикулу (Кувуклию) — купольную часовню из желто-розового мрамора. Существующая Кувуклия восстановлена в 1809-1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина. Сейчас здесь проводятся реставрационные работы под руководством Антонио Марополо из Национального технического университета Афин, специалиста в области сохранения памятников и строительных материалов.
По мнению ученых, вскрытие гробницы позволит археологам выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.
Святая Елена – мать Константина I, который правил Римской империей с 306 по 337 год нашей эры. Считается, что во время своего паломничества она обнаружила Гроб Господень, Животворящий Крест и другие христианские реликвии.