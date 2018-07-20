В мире
Археологи вскрыли загадочный черный саркофаг из Египта
Археологи вскрыли черный гранитный саркофаг, который был найден при раскопках в Александрии на северном побережье Египта. Внутри оказались три скелета, принадлежавших мужчинам, у одного имеются следы сильного удара по черепу, сообщает lenta.ru.

Саркофаг, обнаруженный в начале июля на глубине пять метров, был запечатан более двух тысяч лет назад в период династии Птолемея (IV-I век до нашей эры) и с тех пор его не вскрывали, о чем свидетельствует нетронутый слой штукатурки под крышкой. В высоту находка достигает 185 сантиметров, в ширину – 165 сантиметров, а в длину – 265 сантиметров. Ученые считали, что в могиле лежали останки человека высокого социального положения.

Могилу вскрыли в четверг, 19 июля. Под крышкой гробницы оказалась красноватая жидкость, в которой плавали три фрагментированных скелета. По мнению исследователей, жидкость была сточной водой, которая просачивалась через грунт, проникала в гроб через трещину и вызвала полное разложение мумий.

Археологи не нашли никаких доказательств, что останки принадлежат знатным людям, включая членов царской семьи.

Популярное

Все
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетарианские стейки, которые своей текстурой напоминают настоящие мясные
В реальном мире гораздо круче!
​​​​​​​«Схема» Фархата vs схема проката
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
​​​​​​​Академия для теннисистов
Лучше не болеть
​​​​​​​Грязь из «пяти источников»
​​​​​​​Проблема на песке
​​​​​​​Поколение Space
​​​​​​​Наглядный урок всегда впрок
13 апреля 2022
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
13 апреля 2022
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»
Из-за размыва плотины водохранилища в России может подтопить село в ЗКО

Читайте также

В мире
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетари…
В мире
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайше…
В мире
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов в…
В мире
Выборы президента проходят во Франции
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021