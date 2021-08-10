Культура
"Археологическая сенсация": о золотых сокровищах из Казахстана написали ведущие британские издания
300 золотых артефактов, найденных недавно при раскопках древних сакских захоронений в Восточно-Казахстанской области, впервые будут выставлены в Великобритании в кембриджском Музее Фицуильяма в следующем месяце. Об этом 10 августа сообщили Би-Би-Си и ведущие британские таблоиды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.   

«Золотые артефакты, принадлежащие древним воинам, похороненным около 2700 лет назад, впервые демонстрируются в Великобритании. Сокровища из сакских курганов в Восточном Казахстане будут выставлены в Музее Фицуильяма в Кембридже. Будут представлены предметы, в том числе ювелирные украшения и украшения для конской сбруи, исследователи будут изучать их с использованием неинвазивных технологий, передает BBC News.

«Выставка «Золото Великой степи» будет построена на материалах трех погребальных комплексов в Восточном Казахстане и впервые продемонстрирует то, что кембриджский музей назвал «археологической сенсацией» на мировой арене – сотни выдающихся золотых артефактов, недавно обнаруженных в древних курганах, построенных саками на территории современной Восточно-Казахстанской области», сообщает газета The Guardian.





Авторитетное издание The Times уточняет, что центральным элементом выставки станет реконструкция погребальной камеры подростка-лучника. Сокровища, обнаруженные в трех сакских курганах, будут выставлены на всеобщее обозрение с 28 сентября.

«Выставка даст посетителям возможность увидеть и понять богатую историю страны, примерно равной по размерам Западной Европе», пишет The Times.



Ежедневная газета Daily Mail также уточняет, что на выставке будет представлено более 300 артефактов, некоторые из которых состоят из тысяч крошечных деталей. Всего же, по данным издания, в погребальных комплексах Берель, Шиликты и Елеке Сазы было обнаружено свыше 15 тысяч золотых украшений и других ценных исторических предметов.





Издание The Guardian отмечает, что сакского воина, которому на момент смерти было не больше 18 лет, похоронили вместе с младшей родственницей женского пола. Могильный комплекс от разграбления уберег обвал скалы, который скрывал захоронение более 2,5 тысячи лет.

По данным музея искусств и древностей Кембриджского университета, это лишь второе нетронутое захоронение саков, обнаруженное в Казахстане. Директор Музея Фицуильяма описал одолженные артефакты как «невероятно важные».

«Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать необыкновенную культуру сакского народа и благодарны нашему партнерству с Восточным Казахстаном, без которого такие просветительские выставки были бы просто невозможны», сказал изданию Люк Сайсон.

Также The Guardian процитировал акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, который ранее заявил, что на выставке кроме прочего будет продемонстрировано самое выдающееся археологическое открытие в Казахстане за последние годы.

«Исключительная сохранность найденных в Елеке Сазы артефактов дало ученым новые возможности для изучения религии, мировоззрения и погребальных обрядов раннего народа саков. Доказано, что саки создавали поистине уникальные ювелирные шедевры, используя передовые для своего времени технологические процессы, строили грандиозные и исключительно сложные религиозные, погребальные и мемориальные памятники», - приводит слова Ахметова ведущее английское издание.

Напомним, аким ВКО ранее посещал археологический комплекс Елеке Сазы, где ознакомился с ходом археологических работ под руководством учёного Зейноллы Самашева. Затем, на встрече с интеллигенцией области глава региона сообщил, что уникальные находки, обнаруженные в ходе раскопок в урочище Елеке Сазы и в храмовом комплексе Ак-Баур, будут представлены на выставке в Лондоне.

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