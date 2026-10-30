Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже

Дана Аменова
корреспондент

Особое внимание участники встречи уделили вопросам подготовки и сохранности экспонатов, а также научного сопровождения проекта

Фото: МКИ РК

В Национальном музее состоялась встреча с представителями Музея человека (Париж) и Посольства Франции в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Стороны обсудили подготовку международной выставки «Богатство и власть в доисторическую эпоху», которая состоится в 2027 году в Париже.

В экспозиции будут представлены коллекции Музея человека и других музеев Франции и европейских стран. Казахстан представит Национальный музей РК. Планируется, что в выставку войдут уникальные археологические находки Берельского некрополя.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам подготовки и сохранности экспонатов, а также научного сопровождения проекта.

Встреча стала продолжением договорённостей, достигнутых в сентябре в рамках Дней Казахстана в Париже.

Совместный проект направлен на развитие музейного сотрудничества, обмен профессиональным опытом и популяризацию историко-культурного наследия Казахстана на международном уровне.

#выставка #музей #Париж #находки #археология

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