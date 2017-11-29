​Археология-2017: достижения и планы

Организаторами масштабного форума «Вопросы древней и средневековой истории страны Великой степи в контексте идей духовного возрождения» стали Министерство культуры и спорта, Казахский научно-исследовательский институт культуры (КазНИИК) и Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел».

На пленарном заседании директор департамента по делам культуры и искусства МКС Алмаз Нуразхан говорил об огромном значении достижений археологии для реализации задач программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия». Он отметил, что в работе этой международной и в своем роде отчетной конференции принимают участие известные представители археологической науки Казахстана и зарубежья, которые внесли особый вклад в изучение истории нашей страны. Этот год для сферы культуры стал особенно насыщенным, в том чис­ле и для археологии. Сделанные открытия станут достойным дополнением летописи Казахстана.

В ходе конференции обсуждались вопросы цивилизационных процессов, вторжения курганной культуры, особенностей погребальных и культовых сооружений, рассмотрены результаты архео­логических находок, сделаны сравнительные анализы предметов быта и самих захоронений, обнаруженных на территории Казахстана, России, Азербайджана и Узбекистана. Так, повышенный интерес вызвал доклад-отчет доктора исторических наук, академика НАН РК Карла Байпакова, представленный в виде фильма с демонстрацией процесса археологических работ, выемки, реставрации, консервации артефактов.

Отдельный блок конференции был посвящен проектам, реализуемым КазНИИК по заказу Министерства культуры и спорта. Это проекты Ботай, Токсанбай, петроглифы Шимайлы, Кулан, Кызылбулак и Культобе, а также памятники Сарыарки.

– Благодаря Карлу Байпакову, Зайнолле Самашеву, Виктору Зайберту и многим другим, преданным своему делу ученым, нам есть что сегодня представить научному сообществу, – говорил генеральный директор КазНИИК Андрей Хазбулатов. – Существуют артефакты, которые подтвердили гипотезы по проектам, над которым велась работа в течение нескольких лет. В Казахстане неизменно поддерживаются инициативы научного мира, отечественная археологичес­кая наука успешно развивается.

– Этот год был плодотворным для нас во всех планах, – отметил доктор исторических наук Зайнолла Самашев. – Министерством культуры и спорта, другими ведомствами ведется активная работа, реализуются проекты научных исследований. Под эгидой института культуры и силами заповедника-музея «Берел» проведены археологические раскопки. Их результаты можно увидеть во временной экспозиции артефактов протогородского поселения Токсанбай, которым уже почти четыре тысячи лет, также представлена посуда, украшения из средневековых городищ Южного Казахстана. Это только малая часть того, что было обнаружено, наиболее сохранившаяся. Большая часть находок – в процессе реставрации.

Казахстанские участники и гости столицы имели возможность ознакомиться с итогами полевых работ 2017 года. Часть артефактов передана в фонд Национального музея РК. Также на конференции были определены перспективные планы и направления исследований.