Археология – наука новаторская

– Возрождение исторической, в том числе археологической нау­ки произошло с образованием суверенного и независимого государства – Республики Казахстан. В этом огромная заслуга нашего Президента Нурсултана Назарбаева­. «Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять и увидеть контуры будущего», – прозорливо сказал он.

Первая программа фундаментальных исследований Института архео­логии им. А. Маргулана «Древнее культурное наследие Казахстана: глубинные истоки и традиции» была реализована в конце 90-х годов. Знаковым для казахстанских археологов был 1998 год, Указом Президента РК объявленный Годом народного единства и национальной истории. Период с 1991 по 1997 год можно назвать периодом адаптации археологии к новым условиям рыночной экономики, с 1997-го по 2004-й – годами стабилизации, с 2004 года по сегодняшний день – периодом прорыва, обес­печенного экономическим ростом республики. Государственная программа «Великий шелковый путь», которая дала толчок пристальному изучению национальной культуры и отечественной истории, явилась предтечей крупной, не имеющей аналогов государственной программы «Культурное наследие». В прош­лом году научное сообщест­во получило еще один стимул – Президентскую программу «Народ в потоке истории».

Сегодня у археологов появились хорошие возможности для участия в экспедициях. В прошлом году, к примеру, только от Института археологии в экспедициях работали 45 археологических отрядов. Была собрана и накоплена колоссальная информация, которая теперь обрабатывается и изучается. Меняются наше отношение и взгляды на историю, племена и народы, обитавшие на этой территории, их миграцию, этническую историю. В рамках программы «Народ в потоке истории» археологи начали заполнять пробелы и в межотраслевой исследовательской деятельности.

К примеру, наш институт совместно с Институтом генетики создал лабораторию палеогенетики, где будут изучаться краниологические коллекции – собрание краниумов (черепов и их фрагментов) предков начиная с каменного века, миграционные и этнические процессы. Такие лаборатории сегодня создаются по всему Казахстану. Для реализации поставленных задач нужно создавать новые научно-исследовательские центры, лаборатории по определению археологических датировок артефактов. Одним из ведущих научных центров для проведения прикладных, естественнонаучных исследований, изучения древнего населения Казахстана и Центральной Азии призвана стать международная лаборатория «Гео­археология», созданная в КазНУ им. Аль-Фараби.

– Расскажите о конкретных находках и открытиях в рамках ваших экспедиций.

– В прошлом году, например, археологами нашего института на границе Восточно-Казахстанской области была найдена уникальная нетронутая (in situ) находка, так называемая «Урджарская принцесса». Ее головной убор сравним по пышности с головным убором Золотого человека. В городище Сайрам (Южно-Казахстанская область) были найдены средневековый клад золотых и серебряных монет в количестве 2 675 штук и клад драгоценных украшений. Это первая подобная находка за всю историю археологической науки Казахстана, несомненно, представляющая большую историко-культурную и художественную ценность. Клад монет помог нам раскрыть монетную систе­му эпохи тимуридов. Нами описана и изучена каждая монетка с датой чеканки.

Материалы обоих кладов прошли первичную обработку и готовятся к передаче в Национальный музей РК. Мы смогли установить точную датировку монет – между ноябрем 1424 года и февралем 1425 года. Кувшин с монетами и женские золотые украшения были спрятаны предположительно купцом, менялой или военнослужащим. Так их и нашли, в одном тандыре. Удивительно, что краска эпохи караханидов (мусульманского Ренессанса) – бесцветная глазурь и подглазурная роспись лучше сохранились, чем краска позднего средневековья. Ни кувшины, ни их форма, ни рисунок не повторяются больше нигде.

С этой находкой мирового масштаба, которую мы спасли от разграбления, связана целая история. Слой современного бетона, под которым находился древний тандыр, нужно было убрать механизированным способом. Экскаваторщик взял ковшом глубже и вместе с бетоном зацепил верх кувшина. Тут посыпались серебряные монеты. Люди с базарных рядов, расположенных в Сайраме рядом с местом раскопок, вмиг сбежались. Моя ученица Жанна Сулейменова позвонила, говорит, среди торгового люда ажиотаж. Нужно было экстренно извлекать культурные ценности. Были привлечены сотрудники Сайрамского РУВД и проведена опись клада в присутствии сотрудников опорного пункта полиции. На следующий день мы расширили раскоп. Это был когда-то древний центр города и засыпанное песком времени общественное здание – древняя баня, построенная, как мы определили, на 200 лет раньше. При зачистке деталей тандыра открылась другая находка – золотые украшения. Так началось изучение самого крупного клада серебряных монет и золотых изделий, найденных казахстанскими археологами впервые во время этих раскопок.

В позапрошлом году экспедиция нашего института обнаружила в курганах на окраине Шымкента уникальную и единственную в своем роде находку – золотые дис­ки с изображением морских животных, что говорит о тесной связи Казахстана со Средиземноморьем. Аналогов этой находке нет.

– Вы и есть тот самый археолог с лопатой?

– Совершенно верно. Полевой сезон начался уже с 22 марта, но в планы археологов, с нетерпением ожидающих начала полевых работ, всегда вмешивается погода. В Цент­ральном регионе раскопки начнутся ближе к маю. Юг уже приступил к работе на объектах в Туркестане, городище Сауран, Отраре, Испиджабе (Сайрам), в городище Караспан. В ближайшее время археологические отряды выедут в Тараз, Алматинскую область, а затем по всему Казахстану, и до первых белых мух, то есть до ноября. Архео­логия – наука новаторская, сложная, требующая серьезных знаний.

В нашей среде испокон века существует крепкое археологичес­кое братство. Это мы остро почувствовали в период развала Сою­за. Понимаете, археолог – специальность штучная. Мы же не прос­то извлекаем предметы из земли. Мы должны их зафиксировать, понять, что это было: древнее захоронение или помещение, культовый объект. Сейчас существуют новые гис-технологии (космические и аэро­снимки), дающие большую информацию, новые цифровые программы, мы идем в ногу со временем, применяя их. Так что сюда случайные люди не приходят. В Штатах, к примеру, чтобы просто стать волонтером, нужно сначала стать кандидатом в волонтеры, бесплатно клеить керамику, делать бэйджики, всю черновую работу. У нас молодежь в археологию идет, но та, что фанатично предана делу.

Труд археолога нелегок: надо выезжать в экспедицию, где пыль, грязь, жара, пронизывающий ветер, жизнь в палатке в полевых условиях. Романтики немного. Почему я и говорю: «археологическое братство» – это не пустые слова. Не случайно обладатель Гран-при международного фестиваля «Лучшие программы стран Содружества (СНГ)» Анвар Мамраимов (руководитель пресс-службы Института археологии) в своих фильмах и программах всегда называет археологов «прямыми потомками наших предков-кочевников».

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы, n.valuyskaya@kazpravda.kz