Архимандрит Сергий обратился к православным христианам Нур-Султана
Благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий поздравил православных с приближающимся праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхи Господней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"Традиционно в этот день все христиане приходят в храмы, освящают пасхи и куличи, торжественно отмечают это событие. Но в этом году в связи с эпидемией коронавируса церковь вместе с акиматом, со службами, которые отвечают за здоровье и безопасность граждан, приняли совместное решение, что в Пасхальную ночь и в праздник Пасхи в течение всего дня храмы в Нур-Султане будут закрыты. Мы вынуждены пойти на эту меру, чтобы никто не заразился", – сказал архимандрит Сергий.
Между тем, продолжил священнослужитель, на Instagram-канале "Православие в Астане" будет организована прямая трансляция богослужения из столичного Успенского кафедрального собора.
В родительский день, день святой Радоницы – 28 апреля – кладбища города будут закрыты. Доступ будет разрешен только для похоронных процессий.
"Для тех, кто желает помянуть своих усопших, мы предлагаем отправить имена через специальный номер в WhatsApp, и мы обязательно помолимся. Все подробности можно узнать на Instagram-канале "Православие в Астане", - сообщил он.
"Праздник Пасхи – это праздник жизни, и мы обязаны думать о жизни каждого из нас, о жизни тех, кто живет рядом с нами. Прошу всех православных христиан с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам", – заключил архимандрит Сергий.