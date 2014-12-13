Архитектор безъядерного мира Свежий выпуск

Сегодня все дальше уходят в дымку истории события первых лет независимости, размываются новыми тревогами и заботами, а если и вспоминаются то как-то дежурно, набором сухих цитат из справочников. Взять, к примеру, такие важные события, как закрытие Семипалатинского полигона и отказ от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала. Нами привычно уже осознаются эти ключевые вехи новейшей истории Казахстана. И как-то забывается, что для закрытия испытательной площадки Президенту ­Нурсултану Назарбаеву пришлось преодолеть яростное сопротивление военно-промышленного комплекса СССР.



Не все помнят, что во многом именно благодаря Казахстану замолчали все другие полигоны планеты – Невада, Лобнор, Новая Земля, а державы «ядерного клуба» с тех пор соблюдают мораторий на испытания. Не все понимают, разоружившись, Казахстан фактически отодвинул стрелки часов «судного дня» на исторический максимум, а наша страна в глазах мировой общественности приобрела статус лидера в области разоружения и нераспространения. Эти решения принес­ли не только признание на внешнеполитической арене, но и значительно улучшили инвестиционную привлекательность Казахстана. Проиграв в малом, упустив сомнительную честь войти в клуб ядерных держав, мы заработали гораздо больше – международное доверие.



Этим и объясняется, почему из года в год, Глава государства становится одним из главных участников антиядерных саммитов. Очередной, третий по счету форум, состояв­шийся в марте текущего года в ­Гааге, не стал исключением. Глава государства выдвинул ряд ключевых инициатив по вопросам противостояния ядерному терроризму. И это был особенный взгляд на проблему. В частности, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что антитеррористическая кампания не должна ограничивать право государств на мирные ядерные программы, обмен технологиями и оборудованием, знаниями и опытом.



Второй важный аспект, на котором сосредоточивается Президент, – это кризис доверия. Для создания новых безъядерных зон, нужны стимулы. Только такой подход сможет остановить неконтролируе­мое расширение ядерного клуба, неформальные участники которого фактически не охвачены Договором о нераспространении ядерного оружия. Президент в этой связи отметил необходимость разработки международных инструментов по обеспечению безопасности ядерных материалов, находящихся вне договора.



Безусловно, путь к безъядерному миру тернист. Но это не утопия. Это реальность, наблюдающаяся на значительной части планеты. Зоны, свободные от ядерного оружия, созданы во многих регионах. И главное – поддерживать динамику процесса. Необходимо настойчиво формировать антиядерный разум человечества.