Архитектор степной памяти

Казахстан открыл новую эпоху в отношении к собственной истории: во вступившей в силу 1 июля 2026 года Конституции РК статья 40 не только призвала граждан бережно относиться к памятникам истории и культуры, но и закрепила эту миссию как прямую безусловную обязанность самого государства.

Для многих эти строки лишь строгий юридический текст, но для директора по развитию ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры» (КазНИПИ МК) Рината Кутдусова это пульсирующий нерв его ежедневной работы. Он считает сохранение национального достояния высоким искусством и важнейшим делом, где академическая наука филигранно соединяется с технологиями XXI века. Отметим важную особенность его работы: научно-исследовательский институт – частный, и, по сути, Ринат Алекович и его команда – те самые «архитекторы памяти», которые по своей инициативе превращают новую Конституцию из декларации в осязаемую реальность.

За плечами специалиста – фундаментальный образовательный багаж: от менеджмента социально-культурной сферы в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов до юриспруденции в Казахской академии труда и социальных отношений. Профессиональную реставрационную квалификацию он получил в Кыргызском государственном техничес­ком университете им. И. Раззакова. Этот многогранный инструментарий оказался как нельзя кстати, когда в 2006 году поезд­ки по сакральным местам Казахстана переросли для него из личного увлечения в профессиональную миссию.

На экскурсиях для соотечественников и иностранных гостей Ринат Алекович раз за разом ловил себя на мысли: колоссальные пласты истории заперты в морально устаревших форматах их представления. Древнетюркские и сакские артефакты казались ему немыми из-за отсутствия визуальных решений подачи, способных удивить человека цифровой эпохи.

Ответом на эту «историческую немоту» стал масштабный мультимедийный проект «Аркаим – город 3D-развлечений», реализованный в 2016 году на День столицы. Специально к празднику организаторы развернули уникальный павильон, позволяющий погрузиться в историю и наследие сакской культуры. Команда впервые рискнула заговорить с публикой на совершенно новом языке, задействовав голографический театр и масштабные световые 3D-проекции. Эффект превзошел все ожидания: оказалось, что общество искренне жаж­дет погружения в свои истоки, если информация подана ярко, достоверно и образно.

Так успешное управление бизнес-проектами окончательно превратилось для него в дело всей жизни. Сегодня

КазНИПИ материальной культуры берется за спасение сложнейших объектов, сочетая в своей работе требования академической науки и инновационную инженерию.

По словам Рината Алековича, каждая реставрация сродни сложнейшей хирургической операции, что наглядно доказывает возрождение знаменитого купеческого дома Янгуразова в Петропавловске, известного в народе как «Дом невесты». Чтобы сохранить архитектурный шедевр XIX века, мастерам пришлось сначала провести глубокое исследование конструкций здания и его фундамента. Когда реставраторы начали миллиметр за миллиметром снимать поздние наслоения краски со стен и потолков, под ними обнаружились драгоценные находки: уникальные альфрейные росписи в лучших традициях того времени. Мастера прошлого виртуозно сплели модерн с исламскими традициями, заменив человеческие фигуры на роскошные россыпи бутонов роз и хитросплетения растительного орнамента.

Не менее впечатляющей стала битва за сохранность наследия Золотой Орды на примере музеефикации мавзолея «Кызыл Оба» в Северо-Казахстанской области. Для спасения памятника XIV века специалисты института применили передовые методы консервации. По технологиям того времени были изготовлены кирпичи, которые позволили частично восстановить стены мавзолея. Спасенные фасады стали неопровержимым материальным доказательством высочайшей градостроительной культуры Улуса Джучи в самой северной точке нашей страны.

Там, где физическое вмешательство грозит нарушить целостность памятника, на помощь приходят необычные технологии: те самые цифровые инструмен­ты, развитие которых теперь мощно поддерживается новым Комплексным планом Правительства на 2026–2028 годы по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

На раскопках древнего города Кулана команда заменила старый навес над памятником на современный защитный павильон. Внутри смонтировали подвесные дорожки, чтобы туристы могли осматривать исторический объект, не наступая на уязвимый культурный слой.

На удаленных же объектах, таких как сакское городище Ак-Ирий, применили цифровизацию. Теперь путешественник, глядя в экран планшета посреди пустой степи, видит, как из-под земли вырастают грозные оборонительные валы и оживают сцены древнего быта, оставляя саму землю в абсолютной неприкосновенности.

Отдельной и одной из самых масштабных глав в профессиональной биографии Рината Кутдусова стало участие в создании национального архитектурного парка под открытым небом «Бозок» в Астане. Это уникальное древнее городище, расположенное в окрестностях столицы, хранит в себе многослойную историю тысячелетий: от древнетюркского святилища и резиденции кыпчакских правителей до некрополя эпохи Золотой Орды. В 2020 году Ринат Алекович выступил автором научной концепции и проекта этого грандиозного историко-культурного комплекса.

Главной задачей концепции было не просто законсервировать руины, а создать на огромной территории археологичес­кий парк, объединяющий историю степной цивилизации в одном пространстве. Уже в 2021 году под руководством Кутдусова был разработан соответствующий проект, заложивший инженерный и архитектурный фун­дамент для реконструкции средневекового городища, где посетители смогут погрузиться в историю Казахского ханства, быт номадов и всадническую культуру.

Проект «Бозок» стал ярким примером того, как можно успешно объединить археологическую подлинность с современным концептуальным проектированием. Так памятник историко-культурного наследия обретает форму масштабного национального бренда, наглядно доказывая, что территория современной столицы с древнейших времен была важнейшим перекрестком цивилизаций Евразии.

Следует сказать и о глубокой транс­формации отечественного музейного пространства. Приняв участие в реэкс­позиции мемориальных комплексов Абая, Мухтара Ауэзова, Динмухамеда Кунаева и многих других выдающихся деятелей, Ринат Кутдусов разрушает стереотип о музее как о складе древностей. Его команда первым делом отправляется в архивные фонды, находит документы, способные удивить даже искушенных специалистов. Выстроенные ими экспозиции превращаются в притягательные трехъязычные миры с интерактивными пространствами, где каждый исторический артефакт обретает живой голос.

Закономерным итогом стало высокое признание проделанной работы. В 2026 году Президент Касым-Жомарт Токаев назвал созданный КазНИПИ МК новый Кызылординский областной историко-краеведческий музей одной из лучших практик в стране, рекомендовав сделать этот уровень ориентиром для всей республики.

Сегодня, когда в стране запущены новые механизмы защиты истории, введены жесткий контроль за раскопками и строгое государственное лицензирование, Ринат Алекович и его коллеги выступают, по сути, стражами конституционных ценностей. Возглавляя исполнительную дирекцию Саморегулируемой ассоциации историко-культурного наследия и музейного дела Казахстана, он борется за профессиональную чистоту всей реставрационной отрасли. Так, внедрение Единой информационной системы учета археологических работ позволит оградить бесценные памятники от недобросовестных дельцов и заложить прочный фундамент для подготовки молодых специалистов. Этот ежедневный труд на стыке времен, где безграничное уважение к старине сочетается с инженерным расчетом и силой закона, призван передать потомкам не руины, а живую, надежно защищенную историю Великой степи.