Статьи Архитектор уникальной модели общества Беседовала Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

– Анатолий Афанасьевич, как руководитель кафедры Ассамблеи народа Казахстана – органа, созданного по инициативе Главы государства, – вы изучаете роль Президента в развитии страны. Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития республики и роль Нурсултана Назарбаева в этом процессе?



– Сегодня, подобно гравитационному центру, личность нашего Президента объединяет вокруг себя время, пространство и служит духовной скрепой всего казахстанского народа. Назарбаев и независимость – это два политических и духовных синонима, которые нельзя разделять. Назарбаев и независимость – то высшее, чего достигла многовековая история Казахстана в смысле общественного, политического и социального развития.



На мировом уровне о нашем Президенте говорят как о международном архитекторе. Нурсултан Назарбаев от природы наделен тем даром наблюдательности, который позволяет ему в круговерти общественных явлений, человеческих образов и бытовых событий выделить главное, характерное и донести его через публичные выступления, печатные монографии и книжные издания до общественности.

Создание АНК – это тоже фактор его особого дара. Есть два типа интеллекта – обычный и познавательный. Мы, люди с обычным интеллектом, видим только верхнюю часть айсберга. Редкие личности, которые обладают природным даром видеть полную картину мира, – с познавательным интеллектом. Это – дар нашего Президента, ведь, будучи еще в составе СССР, он принял решение о закрытии Семипалатинского полигона, что доказывает его способность принимать судьбоносные решения, опираясь на особый дар предвидения.

Нурсултан Назарбаев, опережая многих, призывает своих коллег, крупных ученых, политиков, серьезно решать проб­лему формирования ноосферного, или созидательного, мышления. Президент формулировал его так: ноосферное мышление характеризуется способнос­тью человека управлять природой, верой в возможности человеческого разума и ориентацией на человека ноосферы, то есть человека будущего, способного преобразовать природу и самого себя.



Следуя идеям Назарбаева, необходимо формировать менталитет духовно-нравственного интеллекта, способного целостно понимать внешнюю среду. Эта идея лейтмотивом прозвучала в книге Президента «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке». В ней отображен прототип проекта космопланетарной интеграции. В исключительной важности этой моно­графии я мог убедиться в июне 2012 года на саммите Земли в Рио-де-Жанейро на «Рио + 20». В выступлениях президентов Судана, Франции, Мексики, Бразилии, госсекретаря США Хиллари Клинтон и многих других нашли отражение идеи и тревоги, высказанные Нурсултаном Назарбаевым, его прогнозы и предложения.



Казахстан стал единственной страной на этом саммите, внесшей свой интеллектуальный вклад в сохранение Земли, мировой цивилизации, в спасение биологического разнообразия планеты.



– Личность Главы государства – Лидера нации неразрывно связывают с уникальной казахстанской моделью полиэтнического общества. В чем особенности этой модели?



– Наша модель этнического много­образия и единства отличается тем, что этносы, проживающие в Казахстане, образуют пассионарную энергию, которая способна заряжать их духовный мир, и пробуждают новое цивилизационное качество – комплементарность.

Альфой и омегой в политике нашего Президента всегда было и остается сохранение единства народа. В книге Алена де Бенуа «Против либерализма» сказано: «Только идея образует отечество». В нашем случае главная идея – это идеология казахстанского патриотизма, идея единого дома. Есть понятие локтя и понятие плеча. Если страна, которую мы называем Родиной, будет чувствовать локоть и плечо каждого гражданина, то и каждый казахстанец будет чувствовать надежное плечо своей Родины.



Я для себя выделил три модели меж­этнических отношений. Первая модель была принята Канадой, всей Европой и Северной Америкой – мультикультурализм. Это – равноправное сосуществование в условиях тесного соседства национальных и религиозных меньшинств, своего рода постмодерн. Но уже и Ангела Меркель, и премьер Англии Д. Кэмерон, и ряд других европейских политических деятелей официально признали, что европейский мультикультурализм пришел к своему глубочайшему кризису. Я объединяю эту модель с геттоизацией, потому что именно в условиях мультикультурализма создаются гетто, такие как турецкое в Германии. Национальные меньшинства создают замкнутые анклавы, где нет понятия этнической диффузии, взаимного обогащения культур. У них нет того, что есть у нас в Казахстане. Ведь основа модели Назарбаева и главная методологическая база – культура как мегафон, дающий звучание и возможность слышать и чувствовать других.

Культура для нас безгранична, с возможностью взаимного проникновения ценностей, традиций. При этом она имеет свои корни этнического, национального оттенка. Эти корни определяются тремя факторами. Первое – язык, второе – национальные традиции, то, без чего не может быть этноса. И третье – это историческая память, история. Это то, что взял на вооружение наш Президент при создании ассамблеи.

Второй существующий тип полиэтнического общества – культурно-антропологический, который нередко также называется ассимиляцией, когда один этнос лидирует, и другие должны принять его мировоззрение и культурные особеннос­ти. Это американский «плавильный котел», где все этносы подстраивались под англосаксонскую культуру.



И третья модель – казахстанская, модель Назарбаева. Она в какой-то мере объединяет лучшие стороны культурно-антропологического типа и мультикультурализма. В то же время она отличается. В нашей модели нет поглощения других культур и в то же время нет изолированных этносов. Ведь в изоляции представители этноса живут в замкнутом пространстве, как инородное тело в государственной политике, не имея ни патриотизма, ни идентичности.



Не идеологии движут мир, экономику, общественную среду, а именно идентичности. Одна из Пяти институциональных реформ Президента названа «Идентичность и единство». Это – база, фундаментальная основа, все остальное – производные аспекты. Ведь если не будет идентичности, единства общества – не будет экономики и политики. Из Пяти институциональных реформ «Идентичность и единство» – четвертая, но, я считаю, по значению первая, базовая.



Если у народа иссяк дух, никакая экономика его не спасет. Дерево с гнилым дуплом не устоит, сломается. Вот почему хребтом нации я считаю дух и культуру.



Когда Президент думал о модели, которая может обеспечить духовные скрепы, он назвал ее Ассамблеей народов, а затем – Ассамблеей народа.



Цивилизационный выбор Казахстана – в пользу сбережения культурного и этнического многообразия, выбор Назарбаева в вопросах внутренней этнополитики оказался не только дальновидным, но и, как практика показывает, мудрым. У нас каждый культурный тип или этнос дополняет другие типы, как недостающий звук и тембр, который, не сливаясь, и не поглощаясь, и, что очень важно, не обособляясь, создает с другими звуками особый аккорд.



Нурсултан Назарбаев исходил и исходит из того, что всякий народ есть инструмент с особым, неповторимым тембром в оркестре казахстанского общества. Можно сказать, что при соз­дании АНК прототипом для нее стал симфонический оркестр, где каждый инструмент имеет свой тембр звучания и свою партию. При талантливом и правильном дирижировании этим симфоническим оркестром мы слышим звучание всеказахстанской симфонии дружбы. Задумка Назарбаева сегодня воплощается именно в таком звучании.

Думаю, первым, предварительным итогом 20-летия ассамблеи можно считать то, что сформировалась модель Нурсултана Назарбаева – модель этнической коммуникации в Казахстане. Это процесс длительный, и он лежит в основе казахстанской идентичности. Это и есть та духовная база, на которой строится провозглашенная Лидером нации гуманистическая концепция «Мәңгілік Ел».

В моем представлении «Мәңгілік Ел» следует рассматривать как идею равного и взаимообогащающего развития культуры и духа всех этносов, проживающих в нашей благословенной стране, как механизм братского соседства.



Считаю, что в концепции «Мәңгілік Ел» зашифрован культурный код казахского этноса как государствообразующего, а также важнейший фрагмент казахстанской идентичности. Это то, чего добивается Глава государства Нурсултан Назарбаев, и он это предложил в Пяти институциональных реформах.



Казахстан сегодня – это целый мультикультурный мир, мощный сегмент евразийского многообразия. И наш этнокультурный мир базируется на двух ключевых компонентах. Это этническое ядро и культурная оболочка, то, что принципиально отличает модель Назарбаева от мультикультурализма и культурно-антропологического типа, и то, в чем наше очевидное преимущество.

У нас уже сформировано этническое ядро, и его историческим архетипом является ранняя история казахского этноса. А культурная оболочка продолжает свое развитие, и ее основы заложены в «Мәңгілік Ел». Потому что культурная оболочка – это та мировоззренческая сфера, которая ежечас­но, ежеминутно наполняется за счет усилий АНК по созданию условий для развития культуры всех этносов. Это и есть принципиальная основа духовной культурной оболочки. А задающая ее координата – язык. Не только язык государствообразующего этноса, но и других народов. Не будет этого скреп­ления – не будет этой оболочки. Язык – это неписаная конституция.



– Расскажите о создании и становлении Ассамблеи народа Казахстана.



– Официальное рождение АНК как первого в мире, уникального, не имею­щего аналогов социального и общественного института датировано 1 марта 1995 года. Но история этой объединяю­щей идеи имеет более раннее начало. Еще в бытность первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев уже вынашивал идею соз­дания такого объединения, как АНК, потому что наша страна была и остается полиэтничной и поликонфессиональной.



Когда в декабре 1991-го мы обрели государственную независимость, стали суверенным государством, мы, как и все остальные республики, столкнулись с таким явлением, как центробежные силы. Они формировали у населения Казахстана, особенно приграничных регионов, сепаратистские настроения. Распад Советского Союза усилил и в мировоззренческом, и в духовном плане разобщенность.

Об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Назарбаев, эти центробежные явления ускорили принятие решения. Впервые он сказал об ассамблее как об институте в декабре 1991 года, сразу после обретения Казахстаном независимости. Далее Глава государства периодически возвращался к этой идее в своих выступлениях в 1992 и 1993 годах. И 1 марта 1995 года своим указом он создал АНК.

Поначалу она напоминала общественный орган с элементами социального и политического направления. Сначала структура носила представительский характер и называлась Ассамблеей народов Казахстана. Но эти 20 лет, которые мы отмечаем в нынешнем году, были периодом развития ассамблеи и вглубь – качественно менялось содержание, и вширь – были созданы ассамблеи в регионах, сегодня мы переходим на контакты международного характера. Около 40 зарубежных делегаций побывали в Казахстане для изучения нашего опыта.

Если говорить о глубинном развитии, мы создали шесть лет тому назад научно-экспертный совет. Это конгломерат людей, имеющих большую практику, более 20 ученых – докторов и кандидатов наук. Там экономисты, политологи, этнографы, культурологи. Также два года тому назад созданы кафедры АНК, первая открыта в ЕНУ.



Наши кафедры как трибуны АНК, как ее рупоры и ретрансляторы, как инструмент духовного воспроизводства помогают в реальной жизни методом научного и прикладного поиска настраивать камертон казахстанской отзывчивости.



Это необычная кафедра, не типовая, не классическая. Она обладает тремя задачами. Учебная задача – у нас есть курс культуры межнациональных отношений. Вторая задача – научное обеспечение, мы практически работаем как культурологическая, этнографическая и социологическая лаборатория. И третье – кафедра является дискуссионной площадкой, где проходят встречи с видными политическими деятелями, учеными и экспертами.



Сейчас мы создали такие кафедры в 14 вузах, двух колледжах – центры и на стадии открытия кафедр АНК еще 3–4 университета. Для того чтобы обеспечить методологически работу этих кафедр, мы создали ассоциацию кафедр АНК.



В становлении и развитии АНК можно выделить еще несколько ключевых этапов. Так, в 2007 году были внесены существенные поправки в законодательную базу Казахстана. Так была законодательно закреплена инициатива Главы государства, чтобы АНК получила представительство в Парламенте. С этого времени 9 депутатов представляют АНК в высшем законодательном органе, также создана и действует депутатская группа АНК, куда вошел 21 депутат – представители АНК и политических партий. Таким образом, что очень важно, ассамблея получила в Парламенте не только этнический характер представительства, но и политический.



– Какое значение и ценность имеет модель Нурсултана Назарбаева в сложных условиях глобального кризиса?



– Нынешний системный кризис ведет к переустройству мирового порядка. Сегодня мы убедились, что в мире велика угроза экстремизма и терроризма, подогреваемого религиозными лозунгами. С болью в душе мы видим, что происходит во Франции, в других регионах Европы, в странах Ближнего Востока. Питательной средой экстремизма и терроризма является отсутствие культуры прежде всего межнациональных отношений, духовных и нравственных основ. Сегодня мир столкнулся не просто с борьбой, это настоящая война культуры и бездуховности.

На фоне этого особенно ощущается ценность назарбаевской модели идентичности.



Наш Президент придает первостепенное значение экономике. Это нашло подтверждение в его новом Послании народу Казахстана. Но с точки зрения метафизического подхода для него экономика – как метод, как инструмент, а человек с его духовными запросами – это цель.

Возвращаясь к значению идей и личнос­ти нашего Президента, могу отметить, что яркая личность всегда проявляется, когда попадает в среду исторической востребованности. Вот почему сегодня велико влияние Нурсултана­ Назарбаева на ход мирового процесса.



Вершиной его международного авторитета является выступление на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступ­ление Назарбаева признано лучшим, это было подтверждено политиками, учеными, экспертами мирового уровня. Все пять предложений Нурсултана Назарбаева были направлены на обеспечение мира на планете. И что очень важно: впервые с главной трибуны планеты из уст Главы государства звучало выступление на казахском языке.



Как политик с развитой интуицией, Нурсултан Назарбаев точно нащупывает пульс национального самочувствия. Всей своей жизнью и политическим творчеством он убедительно подтвердил, что для него нет большего счастья, чем счастье своего народа. Мерилом жизни Первого Президента были голос народа и бессмертная история казахской земли. Он настойчиво строил себя, сохраняя традиции народа, по их лекалам выстраи­вал свой собственный духовный дом. Так, думаю, родилась предложенная им гуманистическая концепция «Мәңгілік Ел», отсюда – духовные корни размышлений Елбасы у подножия горы Улытау.

