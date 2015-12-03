Архитектор уникальной модели общества

– Анатолий Афанасьевич, как руководитель кафедры Ассамблеи народа Казахстана – органа, созданного по инициативе Главы государства, – вы изучаете роль Президента в развитии страны. Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития республики и роль Нурсултана Назарбаева в этом процессе?
– Сегодня, подобно гравитационному центру, личность нашего Президента объединяет вокруг себя время, пространство и служит духовной скрепой всего казахстанского народа. Назарбаев и независимость – это два политических и духовных синонима, которые нельзя разделять. Назарбаев и независимость – то высшее, чего достигла многовековая история Казахстана в смысле общественного, политического и социального развития.
На мировом уровне о нашем Президенте говорят как о международном архитекторе. Нурсултан Назарбаев от природы наделен тем даром наблюдательности, который позволяет ему в круговерти общественных явлений, человеческих образов и бытовых событий выделить главное, характерное и донести его через публичные выступления, печатные монографии и книжные издания до общественности. Создание АНК – это тоже фактор его особого дара. Есть два типа интеллекта – обычный и познавательный. Мы, люди с обычным интеллектом, видим только верхнюю часть айсберга. Редкие личности, которые обладают природным даром видеть полную картину мира, – с познавательным интеллектом. Это – дар нашего Президента, ведь, будучи еще в составе СССР, он принял решение о закрытии Семипалатинского полигона, что доказывает его способность принимать судьбоносные решения, опираясь на особый дар предвидения. Нурсултан Назарбаев, опережая многих, призывает своих коллег, крупных ученых, политиков, серьезно решать проблему формирования ноосферного, или созидательного, мышления. Президент формулировал его так: ноосферное мышление характеризуется способностью человека управлять природой, верой в возможности человеческого разума и ориентацией на человека ноосферы, то есть человека будущего, способного преобразовать природу и самого себя.
Следуя идеям Назарбаева, необходимо формировать менталитет духовно-нравственного интеллекта, способного целостно понимать внешнюю среду. Эта идея лейтмотивом прозвучала в книге Президента «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке». В ней отображен прототип проекта космопланетарной интеграции. В исключительной важности этой монографии я мог убедиться в июне 2012 года на саммите Земли в Рио-де-Жанейро на «Рио + 20». В выступлениях президентов Судана, Франции, Мексики, Бразилии, госсекретаря США Хиллари Клинтон и многих других нашли отражение идеи и тревоги, высказанные Нурсултаном Назарбаевым, его прогнозы и предложения.
Казахстан стал единственной страной на этом саммите, внесшей свой интеллектуальный вклад в сохранение Земли, мировой цивилизации, в спасение биологического разнообразия планеты.
– Личность Главы государства – Лидера нации неразрывно связывают с уникальной казахстанской моделью полиэтнического общества. В чем особенности этой модели?
– Наша модель этнического многообразия и единства отличается тем, что этносы, проживающие в Казахстане, образуют пассионарную энергию, которая способна заряжать их духовный мир, и пробуждают новое цивилизационное качество – комплементарность. Альфой и омегой в политике нашего Президента всегда было и остается сохранение единства народа. В книге Алена де Бенуа «Против либерализма» сказано: «Только идея образует отечество». В нашем случае главная идея – это идеология казахстанского патриотизма, идея единого дома. Есть понятие локтя и понятие плеча. Если страна, которую мы называем Родиной, будет чувствовать локоть и плечо каждого гражданина, то и каждый казахстанец будет чувствовать надежное плечо своей Родины.
Я для себя выделил три модели межэтнических отношений. Первая модель была принята Канадой, всей Европой и Северной Америкой – мультикультурализм. Это – равноправное сосуществование в условиях тесного соседства национальных и религиозных меньшинств, своего рода постмодерн. Но уже и Ангела Меркель, и премьер Англии Д. Кэмерон, и ряд других европейских политических деятелей официально признали, что европейский мультикультурализм пришел к своему глубочайшему кризису. Я объединяю эту модель с геттоизацией, потому что именно в условиях мультикультурализма создаются гетто, такие как турецкое в Германии. Национальные меньшинства создают замкнутые анклавы, где нет понятия этнической диффузии, взаимного обогащения культур. У них нет того, что есть у нас в Казахстане. Ведь основа модели Назарбаева и главная методологическая база – культура как мегафон, дающий звучание и возможность слышать и чувствовать других. Культура для нас безгранична, с возможностью взаимного проникновения ценностей, традиций. При этом она имеет свои корни этнического, национального оттенка. Эти корни определяются тремя факторами. Первое – язык, второе – национальные традиции, то, без чего не может быть этноса. И третье – это историческая память, история. Это то, что взял на вооружение наш Президент при создании ассамблеи. Второй существующий тип полиэтнического общества – культурно-антропологический, который нередко также называется ассимиляцией, когда один этнос лидирует, и другие должны принять его мировоззрение и культурные особенности. Это американский «плавильный котел», где все этносы подстраивались под англосаксонскую культуру.
И третья модель – казахстанская, модель Назарбаева. Она в какой-то мере объединяет лучшие стороны культурно-антропологического типа и мультикультурализма. В то же время она отличается. В нашей модели нет поглощения других культур и в то же время нет изолированных этносов. Ведь в изоляции представители этноса живут в замкнутом пространстве, как инородное тело в государственной политике, не имея ни патриотизма, ни идентичности.
Не идеологии движут мир, экономику, общественную среду, а именно идентичности. Одна из Пяти институциональных реформ Президента названа «Идентичность и единство». Это – база, фундаментальная основа, все остальное – производные аспекты. Ведь если не будет идентичности, единства общества – не будет экономики и политики. Из Пяти институциональных реформ «Идентичность и единство» – четвертая, но, я считаю, по значению первая, базовая.
Если у народа иссяк дух, никакая экономика его не спасет. Дерево с гнилым дуплом не устоит, сломается. Вот почему хребтом нации я считаю дух и культуру.
Когда Президент думал о модели, которая может обеспечить духовные скрепы, он назвал ее Ассамблеей народов, а затем – Ассамблеей народа.
Цивилизационный выбор Казахстана – в пользу сбережения культурного и этнического многообразия, выбор Назарбаева в вопросах внутренней этнополитики оказался не только дальновидным, но и, как практика показывает, мудрым. У нас каждый культурный тип или этнос дополняет другие типы, как недостающий звук и тембр, который, не сливаясь, и не поглощаясь, и, что очень важно, не обособляясь, создает с другими звуками особый аккорд.
Нурсултан Назарбаев исходил и исходит из того, что всякий народ есть инструмент с особым, неповторимым тембром в оркестре казахстанского общества. Можно сказать, что при создании АНК прототипом для нее стал симфонический оркестр, где каждый инструмент имеет свой тембр звучания и свою партию. При талантливом и правильном дирижировании этим симфоническим оркестром мы слышим звучание всеказахстанской симфонии дружбы. Задумка Назарбаева сегодня воплощается именно в таком звучании. Думаю, первым, предварительным итогом 20-летия ассамблеи можно считать то, что сформировалась модель Нурсултана Назарбаева – модель этнической коммуникации в Казахстане. Это процесс длительный, и он лежит в основе казахстанской идентичности. Это и есть та духовная база, на которой строится провозглашенная Лидером нации гуманистическая концепция «Мәңгілік Ел». В моем представлении «Мәңгілік Ел» следует рассматривать как идею равного и взаимообогащающего развития культуры и духа всех этносов, проживающих в нашей благословенной стране, как механизм братского соседства.
Считаю, что в концепции «Мәңгілік Ел» зашифрован культурный код казахского этноса как государствообразующего, а также важнейший фрагмент казахстанской идентичности. Это то, чего добивается Глава государства Нурсултан Назарбаев, и он это предложил в Пяти институциональных реформах.
Казахстан сегодня – это целый мультикультурный мир, мощный сегмент евразийского многообразия. И наш этнокультурный мир базируется на двух ключевых компонентах. Это этническое ядро и культурная оболочка, то, что принципиально отличает модель Назарбаева от мультикультурализма и культурно-антропологического типа, и то, в чем наше очевидное преимущество. У нас уже сформировано этническое ядро, и его историческим архетипом является ранняя история казахского этноса. А культурная оболочка продолжает свое развитие, и ее основы заложены в «Мәңгілік Ел». Потому что культурная оболочка – это та мировоззренческая сфера, которая ежечасно, ежеминутно наполняется за счет усилий АНК по созданию условий для развития культуры всех этносов. Это и есть принципиальная основа духовной культурной оболочки. А задающая ее координата – язык. Не только язык государствообразующего этноса, но и других народов. Не будет этого скрепления – не будет этой оболочки. Язык – это неписаная конституция.
– Расскажите о создании и становлении Ассамблеи народа Казахстана.
– Официальное рождение АНК как первого в мире, уникального, не имеющего аналогов социального и общественного института датировано 1 марта 1995 года. Но история этой объединяющей идеи имеет более раннее начало. Еще в бытность первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев уже вынашивал идею создания такого объединения, как АНК, потому что наша страна была и остается полиэтничной и поликонфессиональной.
Когда в декабре 1991-го мы обрели государственную независимость, стали суверенным государством, мы, как и все остальные республики, столкнулись с таким явлением, как центробежные силы. Они формировали у населения Казахстана, особенно приграничных регионов, сепаратистские настроения. Распад Советского Союза усилил и в мировоззренческом, и в духовном плане разобщенность. Об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Назарбаев, эти центробежные явления ускорили принятие решения. Впервые он сказал об ассамблее как об институте в декабре 1991 года, сразу после обретения Казахстаном независимости. Далее Глава государства периодически возвращался к этой идее в своих выступлениях в 1992 и 1993 годах. И 1 марта 1995 года своим указом он создал АНК. Поначалу она напоминала общественный орган с элементами социального и политического направления. Сначала структура носила представительский характер и называлась Ассамблеей народов Казахстана. Но эти 20 лет, которые мы отмечаем в нынешнем году, были периодом развития ассамблеи и вглубь – качественно менялось содержание, и вширь – были созданы ассамблеи в регионах, сегодня мы переходим на контакты международного характера. Около 40 зарубежных делегаций побывали в Казахстане для изучения нашего опыта. Если говорить о глубинном развитии, мы создали шесть лет тому назад научно-экспертный совет. Это конгломерат людей, имеющих большую практику, более 20 ученых – докторов и кандидатов наук. Там экономисты, политологи, этнографы, культурологи. Также два года тому назад созданы кафедры АНК, первая открыта в ЕНУ.
Наши кафедры как трибуны АНК, как ее рупоры и ретрансляторы, как инструмент духовного воспроизводства помогают в реальной жизни методом научного и прикладного поиска настраивать камертон казахстанской отзывчивости.
Это необычная кафедра, не типовая, не классическая. Она обладает тремя задачами. Учебная задача – у нас есть курс культуры межнациональных отношений. Вторая задача – научное обеспечение, мы практически работаем как культурологическая, этнографическая и социологическая лаборатория. И третье – кафедра является дискуссионной площадкой, где проходят встречи с видными политическими деятелями, учеными и экспертами.
Сейчас мы создали такие кафедры в 14 вузах, двух колледжах – центры и на стадии открытия кафедр АНК еще 3–4 университета. Для того чтобы обеспечить методологически работу этих кафедр, мы создали ассоциацию кафедр АНК.
В становлении и развитии АНК можно выделить еще несколько ключевых этапов. Так, в 2007 году были внесены существенные поправки в законодательную базу Казахстана. Так была законодательно закреплена инициатива Главы государства, чтобы АНК получила представительство в Парламенте. С этого времени 9 депутатов представляют АНК в высшем законодательном органе, также создана и действует депутатская группа АНК, куда вошел 21 депутат – представители АНК и политических партий. Таким образом, что очень важно, ассамблея получила в Парламенте не только этнический характер представительства, но и политический.
– Какое значение и ценность имеет модель Нурсултана Назарбаева в сложных условиях глобального кризиса?
– Нынешний системный кризис ведет к переустройству мирового порядка. Сегодня мы убедились, что в мире велика угроза экстремизма и терроризма, подогреваемого религиозными лозунгами. С болью в душе мы видим, что происходит во Франции, в других регионах Европы, в странах Ближнего Востока. Питательной средой экстремизма и терроризма является отсутствие культуры прежде всего межнациональных отношений, духовных и нравственных основ. Сегодня мир столкнулся не просто с борьбой, это настоящая война культуры и бездуховности. На фоне этого особенно ощущается ценность назарбаевской модели идентичности.
Наш Президент придает первостепенное значение экономике. Это нашло подтверждение в его новом Послании народу Казахстана. Но с точки зрения метафизического подхода для него экономика – как метод, как инструмент, а человек с его духовными запросами – это цель. Возвращаясь к значению идей и личности нашего Президента, могу отметить, что яркая личность всегда проявляется, когда попадает в среду исторической востребованности. Вот почему сегодня велико влияние Нурсултана Назарбаева на ход мирового процесса.
Вершиной его международного авторитета является выступление на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление Назарбаева признано лучшим, это было подтверждено политиками, учеными, экспертами мирового уровня. Все пять предложений Нурсултана Назарбаева были направлены на обеспечение мира на планете. И что очень важно: впервые с главной трибуны планеты из уст Главы государства звучало выступление на казахском языке.
Как политик с развитой интуицией, Нурсултан Назарбаев точно нащупывает пульс национального самочувствия. Всей своей жизнью и политическим творчеством он убедительно подтвердил, что для него нет большего счастья, чем счастье своего народа. Мерилом жизни Первого Президента были голос народа и бессмертная история казахской земли. Он настойчиво строил себя, сохраняя традиции народа, по их лекалам выстраивал свой собственный духовный дом. Так, думаю, родилась предложенная им гуманистическая концепция «Мәңгілік Ел», отсюда – духовные корни размышлений Елбасы у подножия горы Улытау.