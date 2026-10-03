Архитекторы интеллектуальной нации

Образование
Насихат Оркушпаева
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Государственная поддержка педагогов закреплена на законодательном уровне

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

5 октября в мире отмечается День учителя. Ранее праздник выпадал на первое воскресенье октября, но синхронизация со Всемирным днем учителей ЮНЕСКО подчеркнула единый курс нашей страны по признанию ключевой роли педагога в развитии общества. Ведь учитель – это призвание, его труд не ограничивается стенами учебного заведения: педагог передает не только знания, но и важные нравственные ориентиры, остается примером и в классе, и в жизни.

Система образования в Казахстане – составная часть социальной сферы, ключевой государственный институт, формирующий человеческий капитал, повышающий национальную конкурентоспособность республики и обеспечивающий технологический суверенитет. И в этих вопросах первостепенная роль отведена учителям. По опубликованной на сайте Министерства просвещения информации, в настоящее время в почти 23 тыс. организациях образования Казахстана трудятся более 600 тыс. педагогов.

Фундаментальным переломом в современной истории отечественной системы образования стало принятие Закона «О статусе педагога». В текущем году в документ внесены дополнения, закрепившие новые правовые и социальные гарантии для работников сферы. И, как результат, защищенность учителя стала реальным показателем эффективности проводимых реформ. Согласно данным на конец прошлого года, количество случаев нарушения прав педагогов сократилось в три раза. Если в первые годы действия закона (2020–2022) было официально зарегистрировано 111 нарушений, то
за 2023–2025-й – 38 случаев.

Параллельно с правовой защитой укрепляется моральное и материальное стимулирование труда. В перечень государственных наград включено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Его обладателям выплачивают крупную единовременную денежную премию: на сегодняшний день этого звания удостоены уже более ста учителей. А высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» за последние три года получили пять педагогов.

Системная поддержка и высокое признание труда создают надежную базу для ответа на глобальные вызовы времени. Сегодня стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, повсеместная цифро­визация и трансформация рынка труда выдвигают кардинально новые требования. В этих условиях отечественная школа должна не просто адаптироваться к переменам, но и выступать их ключевым двигателем.

Главный ориентир – воспитание гражданина, обладающего критическим мышлением, способного к непрерывному обучению, соблюдающего законы и осознающего свою ответственность за будущее страны. Для реализации этих задач Министерством просвещения разработан Комплекс­ный план развития дошкольного и начального образования на 2026–2028 годы. Один из его ключевых приоритетов – расширение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением. В результате принимаемых мер предполагается решить проблему кадрового дефицита в этой сфере. Также предусматривается увеличение доли молодых специалистов, что позволит создать прочную основу для устойчивого развития отрасли. Особое внимание уделяется профессиональному развитию учителей начальных классов. Внедряется современная модель повышения квалификации педагогов, а также усиливается практическая подготовка будущих специалистов.

За этими цифрами, програм­мами и законами стоит одна из главных задач – создать учителю­ нормальные условия для работы. А постепенное повышение зарплат­ работникам образования,­ обеспечение их жильем нацелено, в том числе, на поддержание социального статуса педагога, к которому все мы должны относиться с большим­ уважением. Ведь настоя­щие учителя­ и в обычной жизни мягко и ненавязчиво воспитывают молодежь. Личным примером,­ отношением к людям,­ к природе­ и к трудностям такой педагог показывает, как быть Человеком.­ Он выступает архитектором интеллектуальной нации, и именно от него зависит, с какими знания­ми и ценностями завтрашние выпускники войдут во взрослую жизнь.

#Образование #день учителя #государственная поддержка

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