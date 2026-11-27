О грандиозных футбольных аренах, которые строятся и проектируются в различных регионах Казахстана, мы уже не раз рассказывали на страницах нашей газеты. Однако география спортивных новостроек далеко не ограничивается футбольными стадионами. В стране возводятся многофункциональные дворцы спорта, плавательные бассейны, ледовые арены, центры олимпийской подготовки и физкультурно-оздоровительные комплексы.

фото акимата города Кызылорды и BI Group

Масштабы большой стройки

Новый импульс развитию отрас­ли должна придать объявленная Главой государства общенациональная программа «Народная стройка», предусматривающая масштабное обновление инфраструктуры во всех регионах страны, в том числе возведение объектов социальной сферы.

Вопросы строительства новых спортивных сооружений в рамках этой программы 17 ноября обсуждались на совещании в Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева. Особое внимание было уделено качеству строительства, соблюдению сроков и учету реальных потребнос­тей регионов, а также подготовке проектно-сметной документации и своевременному прохождению государственной экспертизы. Одним из источников финансирования новых объектов станут средства Фонда инфраструктурного развития.

При этом масштабное обновление спортивной инфраструктуры началось еще до запуска новой программы. На нынешний год запланирована сдача 121 спортивного объекта. По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, 69 из них уже введены в эксплуатацию, причем 51 расположен в сельской местности. Еще 52 спортивных сооружения планируется сдать до конца года.

Новые точки на карте

Одним из наиболее масштабных проектов стал многопрофильный спортивный комплекс «Кызылорда Арена». Стоимость его строительства составляет 20,5 млрд тенге. Здесь предусмотрены крытый бассейн олимпийского стандарта, площадки для футзала, баскетбола и волейбола, специализированные тренировочные помещения. В настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в ближайшее время.

Кроме того, в Кызылорде намечается возведение Олимпийского центра с плавательным бассейном и специализированными залами для различных видов спорта. Таким образом, областной центр постепенно формирует инфраструктуру, позволяющую не только готовить спортсменов высокого класса, но и принимать крупные соревнования.

Серьезная заявка на развитие спортивного потенциала сделана и в Атырауской области. Здесь реализуется проект строительства комплекса «Атырау Арена». Предусматривается создание условий для занятий различными олимпийскими дисциплинами – от плавания и стрельбы из лука до фехтования и единоборств.

Особое место на карте спортивных новостроек занимает Акмолинская область. В Щучинске началось строительство третьей очереди Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Проект предусматривает возведение четырех учебно-трени­ровочных трамплинов, крытой ледовой­ арены почти на три тысячи зрителей и специализированной школы-интерната на 300 мест. Новый комплекс позволит обеспечить круглогодичную подготовку до ста спортсменов, а также проводить крупные международные соревнования. Здесь будут созданы условия для совмещения общеобразовательного процесса с профессиональной спортивной подготовкой и восстановлением атлетов. Еще одним крупным проектом региона стала «Кокше Арена» в Кокшетау. Особенность этого проекта заключается в привлечении средств Специального государственного фонда, сформированного­ за счет возвращенных государству активов.

Серьезные перспективы открываются перед зимними видами спорта и в Павлодаре, где реализуется проект строительства многофункционального Ледового дворца спорта. Здесь предусмотрены конькобежная дорожка, хоккейные площадки и инфраструктура для занятий керлингом.

В Костанае продолжается развитие инфраструктуры единоборств, в том числе реализуется проект строительства специализированного дворца спорта. Наряду с крупными сооружениями в регионе появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы и крытые хоккейные корты.

Значительное обновление спортивной инфраструктуры предстоит и в области Абай. В Семее в рамках акции «Абайға құрмет» возводится Центр настольного тенниса – подарок Павлодарской области. В числе перспективных проектов региона – развитие ледовой и теннисной инфраструктуры, создание многофункционального спортивного комплекса на территории стадиона «Локомотив», строительство спортивных объектов в других населенных пунктах области.

Продолжается и модернизация действующих спортивных сооружений. В Алматы особое внимание уделяется реконструкции знаменитого высокогорного катка «Медеу», в Астане – обновлению Дворца спорта «Казахстан».

Все эти проекты решают важную задачу – расширяют географию подготовки спортсменов высокого класса. Для перспективного атлета возможность тренироваться в родном регионе означает гораз­до больше, чем просто экономия времени и средств.

В шаговой доступности

Не менее важен ответ на вопрос, насколько доступными окажутся новые сооружения для рядовых граждан. По данным Министерства туризма и спорта, в Казахстане насчитывается более 26,5 тыс. спортивных сооружений, а уровень обеспеченности населения соответствующей инфраструктурой составляет 59,6%. К 2029 году этот показатель планируется довести до 65%.

Именно в глубинке нередко начинают свой путь будущие чемпио­ны мира и Олимпийских игр. В рамках Дорожной карты развития спортивной инфраструктуры на 2026–2028 годы предусмот­рена реализация 86 инвестиционных проектов, причем 56 из них приходятся на сельскую местность. Это свидетельствует о стремлении сократить существующий разрыв между городом и селом в обеспеченности спортивными сооружениями.

В регионах страны реализуются и разрабатываются проекты специализированных комплексов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом людей с инвалидностью. Успехи наших паралимпийцев на меж­дународной арене убедительно продемонстрировали огромный потенциал этого направления.

Не менее важным представляется обустройство открытых спортивных площадок, беговых и велосипедных дорожек, общественных пространств для активного отдыха. Развитие такой инфраструктуры может способствовать вовлечению в регулярные занятия физической культурой значительного числа людей.

Разумеется, возведение зданий – лишь первый этап большой работы. Новые комплексы необходимо обеспечить квалифицированными тренерами, современным оборудованием, доступными секциями и средствами на дальнейшее содержание. Самый красивый дворец спорта не оправдает вложенных в него средств, если значительную часть времени его залы будут пустовать.

У спортивной инфраструктуры есть особенность: ее подлинная ценность раскрывается спустя годы. Сегодня закладывается фундамент нового комплекса, завтра в его зал приходит ребенок, а через несколько олимпийских циклов над международной ареной, возможно, прозвучит гимн Казахстана. Именно так создается архитектура будущих побед.