Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке

Диана Азбенова – молодой казахстанский архитектор и дизайнер, работающая на международном уровне. Сегодня она разрабатывает проекты на стыке нескольких дисциплин: архитектуры, цифровых технологий, ландшафта и экспериментального проектирования. Спектр ее концепций выходит далеко за рамки традиционных представлений о профессии – от экологических сценариев будущего до освоения Луны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/dianaazb_/

Город, который строился на глазах

Уроженка Актау в двенадцать лет переехала с семьей в Астану, где и увлеклась архитектурой. Позже она уехала учиться и работать в США. Сегодня Диана отмечает, что её видение сформировали три совершенно разных города. Актау запомнился открытым ландшафтом Каспийского моря и бескрайним горизонтом.

Астана поражала скоростью развития – новые районы и парки появлялись буквально на глазах. Нью-Йорк же произвел впечатление мегаполиса огромной плотности, где здания существуют не сами по себе, а как часть сложной городской системы.

«Не уверена, что был один конкретный момент, когда решила связать жизнь с этой профессией. Всё формировалось постепенно. Но одним из самых ярких детских воспоминаний стало строительство столичного торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», за которым наблюдала из окна квартиры практически с самого начала. Было удивительно видеть, как сначала появляется конструкция, затем натягивается оболочка, и объект из идеи превращается в часть города. Наверное, тогда впервые начала воспринимать архитектуру как процесс – от инженерных расчетов до того, как люди используют это пространство. Мне до сих пор интересна именно эта трансформация замысла в физическую среду», – вспоминает она.

После окончания школы Диана уехала в США , некоторое время жила и училась в Орландо и позже получила степень Master of Architecture в Pratt Institute в Нью-Йоркe.

«Архитектура для меня – это гораздо больше, чем просто создание зданий. Она существует на разных масштабах: от малого объекта до ландшафта и целой городской системы. Самое увлекательное происходит, когда границы между дисциплинами стираются. Проект не обязан быть лишь ответом на функциональную задачу – он может сам задавать вопросы. Меня особенно привлекают концепции, позволяющие размышлять о технологиях, экологии и будущем городов. При этом самые сильные работы возникают тогда, когда эстетика, функция и идея существуют одновременно», – добавила собеседница.

Пространство для эксперимента

Одной из первых международных побед стал проект Moonception, разработанный совместно с архитектором Эндрю Тесмахером. В 2019 году работа заняла первое место на международном онлайн-конкурсе Volume Zero, где участникам предлагалось представить исследовательский центр на Луне.

«Moonception стал для меня важным шагом, придавшим уверенности. Но главное – он положил начало интересу к спекулятивной архитектуре, работающей на границе реального и возможного. Вопрос заключался не только в том, как построить центр на Луне, а в том, как вообще выглядят сооружения в условиях, где земные правила перестают работать», – рассказывает она.

Интерес к экспериментальному проектированию привел Диану к работе с цифровыми методами и инновационным производством. В нью-йоркской студии Labo она участвовала в инициативе ICON 99, посвященной использованию крупномасштабной 3D-печати в строительстве.

«Цифровые средства предоставляют огромную свободу, но самое интересное начинается, когда технология начинает влиять на сам творческий поиск. При работе с 3D-печатью ты думаешь о траектории движения машины, свойствах материала и возможностях оборудования. Эти рамки и рождают форму. Мне ближе идея не усложнять конструкции ради эффекта, а позволять самому производственному процессу становиться частью дизайна», – отмечает Диана.

Элементы городской среды

Со временем ее профессиональные интересы расширились от отдельных объектов к городскому пространству и ландшафту. В портфолио Дианы – проекты общественных зон в Нью-Йорке, Калифорнии, Торонто и других мегаполисах.

«Когда проектируешь общественное пространство, ты работаешь с движением людей, растениями, водой и рельефом. Архитектура перестает быть статичным объектом – она становится системой взаимоотношений», – считает собеседница.

Одним из интересных концептуальных проектов для нее стал Titanic 2050, созданный совместно с Николасом Шамреллом для конкурса Oceanic Parliament. Авторы предложили концепцию плавучего парламента, постепенно превращающегося в мусорный остров за счет отходов, приносимых посетителями. Работа вошла в число финалистов и была опубликована в Parametric Architecture.

«В Titanic 2050 идея заключалась в том, чтобы довести экологическую проблему до абсурда. Парламент путешествует по океану, а отходы посетителей становятся частью его конструкции. Сооружение, призванное символизировать решение глобальных проблем, само становится их физическим отражением. Мне хотелось вызвать вопрос: почему такой сценарий вообще кажется возможным?», – объясняет Диана.

Профессия без границ

Живя в США, Диана продолжает следить за урбанистическими тенденциями в Казахстане. Опыт жизни в Нью-Йорке позволяет ей по-новому взглянуть на знакомую городскую среду.

«Для меня качество города определяется не количеством архитектурных символов, а качеством повседневной жизни: насколько комфортно человеку пройтись до магазина, есть ли рядом деревья и места отдыха. Кроме того, современная архитектура Казахстана может обращаться к кочевому наследию не через слепое повторение форм, а через принципы мобильности, сезонности и бережного отношения к ресурсам», – заключила спикер.

Сегодня девушка совмещает архитектурную практику в Нью-Йоркe с исследованием передовых технологий. Ее история – вдохновляющий пример того, как казахстанские профессионалы становятся частью мирового сообщества. Переосмысляя философию номадов через призму современных экотехнологий, Диана формирует новый взгляд на урбанистику, где главными ценностями остаются человек, природа и устойчивое развитие городских пространств.