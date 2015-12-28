​Архивисты – о себе

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Сборник состоит из статей, автобио­графий, воспоминаний и интервью архивистов, рассказывающих об истории своей отрасли. Составители представили историю архивного дела Казахстана из первых уст. Например, начальник Архивного управления КазССР Мухтар Джангалин в архивы пришел в 1960-х, в период оттепели и долгожданных изменений и в отрасли, и в СССР. Но в 30-е годы ему пришлось преодолеть многие трудности. Все это отразили архивы.

Тогда проводились многочисленные «чистки». Во время очередной проверки партийных документов М. Джангалину пришлось объяс­няться по поводу путаницы в его учетных записях, произошедшей в результате его вынужденных частых переездов, осуществленных, между прочим, по приказу партии. В 1945-м он писал: «В августе 1937 г. исключен из партии по клеветническому заявлению, обвинявшему меня в связях с «врагами народа». В феврале 1938 г. горкомом (Алма-Атинским) без замечаний восстановлен в партии. За злостную клевету автору заявления объявлен строгий выговор с последующим предупреждением».

Факт попытки исключения Мухтара Омаровича примечателен тем, что его, историка и переводчика, обвинили в национализме после того, как в одном из частных разговоров он заявил, что «никаких националистов нет». Неизвестно, в националистических связях с кем обвинялся М. Джангалин, но в его личном деле записано, что он общался с Санжаром Асфендияровым, одним из первых профессиональных историков-казахов, расстрелянным в 1938 году. Если имелись в виду связи с Асфендияровым, то Джангалину очень повезло: его выручили дефицит национальных кадров и собственная молодость.

Ермек Жусупов, возглавлявший управление архивами Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Казахстана, вспоминает, что были интересными, богатыми на события 1990-е. Казахстан, уже как суверенное государство, принял ряд законодательных актов, которые положили начало административным реформам. Были введены институты президентства и парламентаризма. Появились новые органы управления – Правительство, Нацбанк, Министерство обороны, Госкомитет по экономике, Антимонопольный комитет, Комитет по госимуществу. Резко возросло количество общественных организаций, партий, НПО. Все это коснулось архивов, которые принимали на хранение многие тысячи документов ликвидированных и реорганизованных организаций. Новые задачи потребовали нового закона, и 22 декабря 1998 года Президент Казахстана подписал Закон «О Национальном архивном фонде и архивах». «Я горжусь тем, что наше поколение архивистов приняло самое активное участие в создании законодательной базы развития архивного дела», – сказал Ермек Жусупов.

К презентации нового сборника Архив Президента подготовил документальную выставку по истории архивного дела и выставку своих книжных изданий.

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