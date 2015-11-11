В нем приняли участие команды нескольких областей: Кызылординской – «Яксарт», Жамбылской – «Ежелгі Тараз», ЗКО – «Ақжайық», Алматинской – «Мұрағат арулары», а также центра документации новейшей истории ВКО «Мирас», Центрального государственного архива РК «Мұрағат жастары», Архива Президента РК «Жасқыран», госархива Алма­ты «Архивисты – беспокойные сердца». По итогам конкурса первое место заняли команды «Ақжайық» и «Жасқыран», второе – команда «Мирас». Третьими на пьедестал взошли «Архивисты – беспокойные сердца».

Команды «Мұрағат жастары» и «Ежелгі Тараз» выиграли в номинации «Еңтапқыр тобы». В номинации «Еңбелсенді тобы» приза удостоились «Мұрағат арулары», а команда «Яксарт» стала победителем в номинации «Еңүздік танытылым».

Специалисты отметили, что отечественные архивы ведут научную и просветительскую работу, внедряют современные технологии, способствуют доступнос­ти материалов для исследователей. А это значит, что от их профессиональной подготовки зависит не только сохранность фонда, но и объективность документального исторического прошлого. Поэтому главной задачей конкурса организаторы назвали профессиональный рост и стимулирование деловой активности молодых кадров.