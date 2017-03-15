Архивное дело в Казахстане: состояние и перспективы

За 25 лет независимости государственная система управления архивным делом претерпела значительные изменения. Сегодня единую сеть государственных архивов республики представляют 7 республиканских и 207 регио­нальных архивных учреждений. Их деятельность направлена на решение главной задачи: сохранение и преумножение документального наследия народа за последние четыре столетия. Для архивистов очень важно сделать первый шаг к сохранению уникальных архивных документов как культурного и исторического феномена, заслуживающего трепетного и уважительного отношения.За последние четверть века объем Национального архивного фонда Казахстана и документов по личному составу лет увеличился с 7,08 млн до 23,3 млн единиц. В среднем ежегодно госархивами принимается на хранение более 400 тыс. дел и документов. Постоянная работа ведется с организациями, осуществляющими временное хранение архивных документов, а их более 15 тыс.Министерством культуры и спорта (МКС) утвержден План мероприятий по реализации основных направлений развития сферы архивного дела и документации до 2018 года. Продолжает совершенствоваться законодательная база. За два последних года утверждено более 20 правовых актов, регулирующих вопросы архивного дела, разработаны методические рекомендации, направленные на упорядочение состава Национального архивного фонда.Министерством разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела», предусматривающий определение компетенций уполномоченного и местных исполнительных органов в части регулирования вопросов электронного документооборота и электронных архивов. Данный законопроект, получивший положительные отклики при обсуждении, будет внесен на рассмотрение Пар­ламента в нынешнем году.Архивы Казахстана с особым вниманием работают над выявлением и приобретением копий документов по истории Казах­стана, хранящихся в зарубежных архивных учреждениях. Докумен­ты юридических лиц архивисты дополняют документами, принимаемыми от граждан. Так, в Центральном государственном архиве сформированы новые фонды доктора исторических наук Мамбета Койгельдиева, писателя Музафара Алимбаева, академика Алькея Маргулана, других известных деятелей Казахстана, пополнены новыми документами ранее принятые фонды Бауыржана Момышулы, Бахытжана Байкадамова, Малика Габдуллина, Габита Мусрепова, Сергея Калмыкова, Бибигуль Тулегеновой, Олжаса Сулейменова… Пополняются фонды Центрального государственного архива научно-технической документации.Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей по праву гордится коллекциями уникальных фотодокументов (в том числе около 15 тыс. единиц хранения – на стекле), кадрами кинохроники 30-х годов и Великой Отечественной войны, сохраненными голосами Куляш и Канабека Байсеитовых, Таира Жарокова, Мухтара Ауэзова, Кенена Азербаева, Жамбыла и Дины Нурпеисовой и многих других.Государственными архивами страны ведется постоянная работа по улучшению состояния и состава Национального архивного фонда. Ежегодно реставрируется около 75 тыс. архивных дел, из них почти 2 тыс. – дореволюционного фонда. Осуществляется физико-химическая и техническая обработка документов на бумажной основе, кино-, фото-, фонодокумен­тов. В целом по рес­публике государственному страховому копированию каждый год подвергается более 4 тыс. архив­ных дел, около 600 кинофильмов, более 6 тыс. фотодокументов и 400 фонодокументов.Архивисты страны констатируют колоссальный всплеск интереса к ретроспективной информации. Увеличился поток запросов от физических и юридических лиц, в первую очередь социально-правового характера. Например, в 2014 году работниками государственных архивов республики выполнено свыше 344 тыс. запросов, в 2015-м – свыше 354 тыс., в прошлом году эта цифра выросла до 392 тыс.Ежегодно оказывается около 3 тыс. государственных услуг на апостилирование архивных справок, исходящих за рубеж. Всего в 2016-м исполнено более 31 тыс. тематических запросов. Только за один прошедший год через читальные залы госархивов для проведения научных исследований выдано пользователям более миллиона дел. Архивисты активно участвуют в издательских проектах, проводят интересные выставки, лекции, беседы и экскурсии.Архивные источники вводятся в научный оборот. Их использование активизировалось в рамках подготовки к празднованию знаменательных дат: 25-летия независимости, 150-летия Алихана Букейханова и других. Получили широкое признание проекты «Асыл Мұра», «1 000 кюев», «1 000 песен». Теперь Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей совместно с Фондом Бибигуль Тулегеновой приступил к проекту «Творческое наследие Казахстана», первая часть которого посвящена выдающимся казахским оперным певцам – народным артистам СССР.Не остались без внимания общественности первый том сборника документов «О слухах и событиях в Средней Азии. 20 апреля 1853 г. – 31 июля 1862 г.», подготовленный Национальным центром архео­графии и источниковедения МКС, а также сборник статей «Научная и инженерно-техническая интеллигенция: портреты и силуэты. Казахстан. Первая половина ХХ века», изданный Центральным государственным архивом научно-технической документации.В 2016 году в среднем по рес­публике заработная плата сотрудников государственных архивов увеличилась на 40%. Это, безусловно, способствует привлечению в отрасль молодых специалистов.В данном направлении активно ведется работа с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби, осуществляющим подготовку по специальности «архивоведение и документоведение». Утвержден совместный план по подготовке отечественных учебных и учебно-методических пособий, запланировано проведение совместных научных и практических форумов. Сегодня выпускники вузов имеют возможность получить специальное образование за рубежом по прог­рамме «Болашак».На повестке дня и вопрос совершенствования форм и методов повышения квалификации архивистов. Возрождена практика организации республиканских и международных практических семинаров и конференций. Открыты курсы повышения квалификации работников делопроизводственных служб, ведомственных, частных и государственных архивов при Казахском научно-исследовательском институте, Центре археографии и документоведения КазНУ им. Аль-Фараби.Государственными архивами республики проводится масштабная работа по переводу в цифровой формат документальных материалов. В 2016-м оцифровано более 800 тыс. единиц хранения, это около 23 млн листов. Безусловным лидером в этом нап­равлении остается Центральный государственный архив кино-, фотодокументов и звукозаписей, где на сегодня в электронном виде доступно почти 56 тыс. кино-, фото-, фонодокументов. Повседневной практикой стало создание тематических онлайн-выставок архивных документов, благодаря которым количество посещений web-сайтов возросло до 500 тыс. в год.Достигнутые успехи архивистов Казахстана в 2016 году получили высокую оценку зарубежных коллег на заседании Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивистов (Евразика).Разумеется, мы осознаем наличие проблем в отрасли: не хватает площадей под архивохранилища, нет стеллажного оборудования, недостаточно мощных серверов для хранения оцифрованных документов и эффективного программного обеспечения. Однако, как известно, дорогу осилит идущий. Все мы – государство, общественность и сами архивисты, преданные своему делу самоотверженные люди, готовы последовательно и целенаправленно отвечать вызовам времени.В текущем году начаты работы по реализации сервисного программного продукта «Хранилище электронных документов», обеспечивающего полную автоматизацию процесса передачи электронных документов из систем электронного документооборота в ведомственный архив организации – в целях интеграции архивов как одного из элементов государственного механизма в систему электронного Правительства.Это первый этап проекта «Е-архив», представляющего собой не только цифровой, но и интеллектуальный архив. Его реализация планируется в рамках проекта государственной программы «Цифровой Казахстан», подготовка которой осуществляется в соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».В заключение следует подчеркнуть, что архивы служат не только нынешним, но и будущим поколениям казахстанцев. Вполне закономерно, что главной целью долгосрочного хранения является превращение Национального архивного фонда в отвечающую современным требованиям информационную систему. Приоритетным направлением развития определена постепенная автоматизация процессов сбора, обработки, хранения, поиска и передачи информации посредством архивных информационных технологий, вписывающихся в создаваемое в республике единое информационное пространство.Уже в ближайшем будущем может быть обеспечена онлайн-доступность архивных источников для широкого круга исследователей. Это, несомненно, будет способствовать формированию и развитию культуры потребления ретроспективной информации, сосредоточенной в подлинных документах истории государства – архивных документах.