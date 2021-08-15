Архивное фото Нурсултана Назарбаева опубликовали в Сети ко Дню спорта
15 августа 2021 г. 12:00
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Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev
Пресс-служба Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала в Instagram ко Дню спорта архивное фото Елбасы в процессе игры в теннис, сообщает
Kazpravda.kz
.
"В соответствии с Указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа. Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом", - говорится в публикации.
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