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Архиву Президента – 20 лет

Отметить знаменательную дату пришли видные государственные и общественные деятели Казахстана, старейшины, вложившие весомый вклад в развитие страны и стоявшие у истоков независимости республики. Глава государства Нурсултан Назарбаев направил поздравление коллективу архива. Его зачитал заведующий общим отделом Администрации Президента Мирболат Жакыпов.

Глава государства большое внимание уделяет обеспечению сохранности и приумножению культурного наследия многонационального народа Казахстана, составной частью которого выступает Национальный архивный фонд. Работа в этом направлении – один из приоритетов и рассматривается как важнейшая часть государственного и культурного строительства.

Как отметил на встрече директор архива Владимир Шепель, сегодня это учреж­дение представляет собой современный, технологически оснащенный комплекс, выполняющий основные задачи в сфере информационно-архивного обеспечения деятельности Главы государства, его Администрации и других государственных органов.

В настоящее время архив стал символом суверенитета республики, крупнейшим научным центром не только Казахстана и Центрально-Азиатского региона, но и стран СНГ. В его до­кументах нашли отражение эпохальные события становления независимости, преобразования экономики, социально-культурного развития, а также вопросы внутренней и внешней политики государства. Здесь хранятся подлинники законов РК, актов Главы государства, тексты его выступлений на международных конгрессах, форумах и встречах.

Поздравляя коллектив с юбилеем от себя лично и от Администрации Президента, Мирболат Жакыпов вручил группе сотрудников архива благодарственные письма за большой вклад в развитие архивного дела. 

Высокопрофессиональный и дружный коллектив учреждения получил также поздравления от Сената и Мажилиса Пар­ламента РК, министерств иностранных дел, культуры и информации, Национальной академии наук, других государственных структур и общественных организаций.

Выступающие на встрече подчеркивали особые заслуги архива в пополнении фонда документальными комплексами. Значительно расширился круг организаций-источников комплектования: с девяти в 1994 году – до 37 в настоящее время. Более того, сейчас на государственном хранении находятся 72 личных фонда выдающихся политических и общественных деятелей Казахстана.

Основные этапы развития архива были представлены на выставке, посвященной юбилейной дате. В заключение встречи большой группе сотрудников учреждения вручены государственные и ведомственные награды, почетные грамоты, приветственные адреса.

Вадим МАХИН, Алматы 

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