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Арктику очистят от мусора и металлолома под военные объекты

Марат Манаспаев
Строительство объектов военной инфраструктуры в Арктике завершится до конца 2015 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Он также сообщил, что подразделения, которые будут заниматься очисткой арктических островов от мусора и металлолома, прибудут туда до 15 июня.

По словам Булгакова, работы по созданию военной инфраструктуры в регионе, начавшиеся в середине прошлого года, выполнены на 70%. На острове Котельный построен жилой городок "Звезда", оборудованы позиции для радиорелейных отделений, пунктов наведения авиации, зенитно-ракетных и радио-технических подразделений.

Кроме того, в Артику будут направлены девять групп военных, которые займутся очисткой островов от мусора, а также снесут там ветхие постройки. "Весь металлолом, включая бочки из-под различных жидкостей, будет собран на месте с помощью специальных прессовальных машин, которые затем этот металлолом спрессуют для вывоза на материк с целью его последующей утилизации", – рассказал замминистра обороны.

Россия в последние годы приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, в частности, в сфере добычи углеводородов и освоения морских путей. На защиту интересов государства в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны НАТО.

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