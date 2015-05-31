Арктику очистят от мусора и металлолома под военные объекты

Строительство объектов военной инфраструктуры в Арктике завершится до конца 2015 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Об этом, как передает РИА Новости
, заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Он также сообщил, что подразделения, которые будут заниматься очисткой арктических островов от мусора и металлолома, прибудут туда до 15 июня.
По словам Булгакова, работы по созданию военной инфраструктуры в регионе, начавшиеся в середине прошлого года, выполнены на 70%. На острове Котельный построен жилой городок "Звезда", оборудованы позиции для радиорелейных отделений, пунктов наведения авиации, зенитно-ракетных и радио-технических подразделений.
Кроме того, в Артику будут направлены девять групп военных, которые займутся очисткой островов от мусора, а также снесут там ветхие постройки. "Весь металлолом, включая бочки из-под различных жидкостей, будет собран на месте с помощью специальных прессовальных машин, которые затем этот металлолом спрессуют для вывоза на материк с целью его последующей утилизации", – рассказал замминистра обороны.
Россия в последние годы приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, в частности, в сфере добычи углеводородов и освоения морских путей. На защиту интересов государства в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны НАТО.