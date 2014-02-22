«Арланов» не узнать...

На поединок с поляками главный тренер «арланов» Сергей Корчинский выставил весьма необычный состав из четырех дебютантов серии и одного боксера, лишь однажды дравшегося за столичную команду. Это Ильяс Сулейменов (весовая категория до 52 кг). Его соперником будет Гжегож Козловски. А затем на ринг выйдут лидеры национальной сборной Казахстана Берик Абдрахманов (60 кг, против Давида Михелуса), Данияр Елеусинов (69 кг, против Жоры Симоняна) и Адильбек Ниязымбетов (81 кг, против Касьюжа Зыцински). В конце матча мы увидим явно засидевшегося на скамейке запасных армянского легионера Astana Arlans Армена Симоняна (свыше 91 кг), который будет боксировать с украинцем Сергеем Вервейко.