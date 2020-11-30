Арман Абенов возглавил Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК

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Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года Абенов Арман Даулетович назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz
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Арман Абенов с 2016 года занимал должность генерального директора АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade" Министерства торговли и интеграции РК, работал первым секретарем Посольства РК в Королевстве Бельгия (2013-2016 годы).
Трудовую деятельность начинал сотрудником банковского сектора (2002-2006).
В 2006 году работал главным специалистом Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК, в 2007 году назначен начальником Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
В разные годы работал заместителем директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2009-2011); директором Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономического развития и торговли РК (2011-2013).
Арман Абенов окончил Казахскую государственную академию управления (2001) по специальности "Экономист-международник", Waynesburg University, Pennsylvania, USA "MBA" (2005) по специальности "Магистр делового администрирования".
Владеет казахским, русским и английским языками.
Женат, имеет пятерых детей.