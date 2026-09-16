Арман Кырыкбаев посетил мемориальный комплекс генерала Хон Бом До в Тэджоне

В этом году исполняется 5 лет со дня переноса останков генерала Хон Бом До из Кызылорды в Республику Корея. Его история стала одной из важных страниц общей исторической памяти, связывающей народы двух стран

Фото: МКИ РК

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева министр культуры и информации Арман Кырыкбаев посетил мемориальный комплекс в городе Тэджон, где покоится выдающийся корейский военачальник генерал Хон Бом До, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Министр находится в составе официальной делегации Главы государства, пребывающего в Республике Корея с государственным визитом.

В ходе посещения состоялась церемония с участием почетного караула. Арман Кырыкбаев возложил цветы к мемориалу в знак уважения к памяти тех, кто посвятил жизнь борьбе за независимость и защите страны. Министр также почтил память генерала Хон Бом До.

Тэджон - один из важнейших мемориальных комплексов Республики Корея, где покоятся около 150 тысяч человек, имеющих особые заслуги перед страной. Особое значение для казахско-корейских отношений имеет память генерала Хон Бом До. Последние годы своей жизни он провел в Казахстане и был похоронен в Кызылорде. В 2021 году при содействии казахстанской стороны его останки были перенесены на историческую родину и перезахоронены в Тэджоне.

В завершение посещения Арман Кырыкбаев оставил запись в книге почетных гостей. Посещение мемориального комплекса стало проявлением уважения к историческому наследию двух стран и дальнейшему укреплению казахско-корейских отношений.



