Арман Кырыкбаев сообщил о продлении работы Национальной библиотеки до полуночи

Читающая нация

Новый график позволит студентам и работающим люядям посещать библиотеку в вечернее время

Фото: МКИ

Национальная библиотека Казахстана в Алматы продлит время работы до полуночи. Об этом сообщил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев во время встречи с представителями творческого сообщества и молодежи, передает Kazpravda.kz.

Решение принято с учетом роста читательской активности и обращений посетителей. Новый график позволит студентам, работающим гражданам и другим читателям пользоваться библиотечными фондами и услугами в вечернее время.

По данным Министерства культуры и информации, с мая по ноябрь 2026 года в Национальной библиотеке зарегистрировались более 26 тысяч новых читателей. Это на 73,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число молодых посетителей в возрасте от 15 до 35 лет выросло на 33% и превысило 24 тысячи человек.

За этот же период библиотека выдала более 1,6 млн документов. Аудитория ее онлайн-сервисов увеличилась на 13% и достигла 932 тысяч пользователей.

Вопросы развития культуры чтения стали одной из главных тем встречи министра с деятелями культуры, молодыми авторами и представителями креативных индустрий.

Участники обсудили положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, поддержку литературы, сохранение национальных традиций и возможности, которые открывают цифровые технологии.

«Послание Главы государства – важный стратегический документ, определяющий дальнейший вектор развития страны. Реализация идей Послания Президента напрямую связана с трудом представителей культуры и креативных индустрий, с пониманием каждым из них своей роли в этой работе. Цифровизация и искусственный интеллект открывают новые возможности для творчества и расширяют доступ к культурному наследию. Наша главная цель — открывать возможности для творческих инициатив, делать искусство и литературу ближе к людям и направлять созидательную энергию молодого поколения на развитие страны», — отметил Арман Кырыкбаев.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК, особое внимание на встрече уделили инициативе Президента по формированию читающей нации.

На платформе reading-nation.kz уже зарегистрировались более 1,4 млн участников. Они прочитали свыше 842 тысяч книг и опубликовали более 50 тысяч видеоотзывов.

Также обсуждались планы по модернизации культурной и социальной инфраструктуры, созданию современных пространств для молодежи и проведению объявленного Главой государства 2027 года Года всенародного строительства.

Отдельно министр остановился на роли творческой интеллигенции в сохранении национальной идентичности и продвижении общественных ценностей, в том числе принципов «Адал азамат», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан».

Встреча завершилась открытым диалогом. Представители творческого сообщества и молодежи задали министру вопросы и поделились предложениями по развитию культуры и литературы.

#фонд #Национальная библиотека #Читающая нация

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