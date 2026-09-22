Арман Кырыкбаев встретился с Генсеком Международной организации по русскому языку

Культура

В Астане состоялась встреча министра культуры и информации Армана Кырыкбаева с Генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Отметим, идея создания Международной организации по русскому языку была выдвинута Президентом Республика Казахстан и поддержана лидерами стран СНГ на Саммите в Астане в 2022 году. Одной из ключевых задач Организации является укрепление гуманитарных связей и развитие сотрудничества между государствами-участниками.

Арман Кырыкбаев и Наталья Бочарова обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и искусства, книгоиздания, популяризации литературного и фольклорного наследия.

По итогам встречи стороны выразили готовность к совместной проработке перспективных проектов.

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