Арман Кырыкбаев встретился с Генсеком Международной организации по русскому языку

В Астане состоялась встреча министра культуры и информации Армана Кырыкбаева с Генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Отметим, идея создания Международной организации по русскому языку была выдвинута Президентом Республика Казахстан и поддержана лидерами стран СНГ на Саммите в Астане в 2022 году. Одной из ключевых задач Организации является укрепление гуманитарных связей и развитие сотрудничества между государствами-участниками.

Арман Кырыкбаев и Наталья Бочарова обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и искусства, книгоиздания, популяризации литературного и фольклорного наследия.

По итогам встречи стороны выразили готовность к совместной проработке перспективных проектов.