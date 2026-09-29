Арман Кырыкбаев встретился с основателем международной компании

Ли Кай Фу – один из известных специалистов и инвесторов в сфере искусственного интеллекта.

Фото: МКИ

Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев провел встречу с основателем и генеральным директором компании 01.AI, внештатным советником Президента РК Ли Кай Фу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности применения технологий искусственного интеллекта в сферах культуры и информации.

В ходе встречи было отмечено, что развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана.