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Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Казахстане Алимирзамином Аскеровым.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития казахстанско-азербайджанского сотрудничества в сферах культуры, музейного дела, масс-медиа и креативных индустрий.



Арман Кырыкбаев поздравил Алимирзамина Аскерова с назначением и отметил значимость исторических, культурных и братских связей между Казахстаном и Азербайджаном, которые служат важной основой двустороннего взаимодействия.



Отдельное внимание было уделено дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей, в том числе проведению Дней культуры, реализации музейных и выставочных проектов, а также обмену опытом в сфере креативных индустрий.



Стороны также обсудили подготовку Программы культурного сотрудничества на 2026–2028 годы, разрабатываемой во исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан в октябре 2025 года.