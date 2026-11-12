Арман Кырыкбаев встретился с послом Франции в Казахстане

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Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции Сильваном Гиоге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры



Стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-французского сотрудничества в сфере культуры и искусства, включая реализацию совместных проектов, организацию выставок, театральных гастролей и профессиональных обменов.



В ходе встречи Арман Кырыкбаев отметил высокую динамику развития двусторонних отношений и последовательное укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Францией.



Особое внимание было уделено сотрудничеству в музейной сфере и кинематографии, включая совместное кинопроизводство, дубляж французских фильмов на казахский язык и казахстанских фильмов на французский язык.



В свою очередь, Посол Франции выразил заинтересованность во вступлении Казахстана в Международный альянс по защите культурного наследия ALIPH. Арман Кырыкбаев отметил важность развития международного взаимодействия в сфере сохранения культурного наследия. По его словам, учитывая значимую роль организации в многостороннем культурном сотрудничестве, вопрос возможного участия Казахстана заслуживает особого внимания и требует всестороннего изучения.



По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей и развитию двустороннего партнерства.