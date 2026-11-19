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Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Казахстан Джули Стаффт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе встречи Арман Кырыкбаев особо отметил высокий уровень взаимоотношений лидеров двух стран – Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента США Дональда Трампа, подчеркнув их решающую роль в укреплении расширенного стратегического партнерства и развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Джули Стаффт с удовлетворением отметила активный ход подготовки к предстоящему участию Главы казахстанского государства в саммите G20, который состоится 14–15 декабря в Майами по приглашению Президента США Дональда Трампа. Посол подчеркнула важность предстоящего Саммита для дальнейшего углубления казахстанско-американских отношений и расширения взаимодействия по различным направлениям.

По просьбе посла министр проинформировал о рассматриваемых в Курултае законодательных поправках в сфере онлайн-платформ и масс-медиа. Предлагаемые изменения направлены на защиту прав граждан, обеспечение безопасности детей в интернете, противодействие противоправному контенту и повышение ответственности онлайн-платформ. В этой связи была отмечена заинтересованность Казахстана в изучении международного и американского опыта регулирования цифровой среды.

Отдельное внимание стороны уделили развитию сотрудничества в музейной сфере. Посол Джули Стаффт подчеркнула важность укрепления профессиональных связей между музеями двух стран и выразила готовность содействовать реализации совместных инициатив, в том числе организации выставок экспонатов из казахстанских музеев в США.

Арман Кырыкбаев поблагодарил собеседницу за инициативу, которая позволит изучить опыт американских музеев, ознакомиться с современными практиками музейного дела и установить новые профессиональные контакты.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных связей и реализации совместных проектов.