Армения приостановила участие в ОДКБ

По словам армянского премьера, договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении республики, в особенности в 2021-2022 годах

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Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

- Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше, - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении, премьер заявил, что "в данный момент речь об этом не идет".