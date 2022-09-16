Армейская спортсменка завоевала “серебро” на чемпионате мира по борьбе

Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером чемпионата мира, который проходит в Белграде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Армейская спортсменка, являющаяся лидером мирового рейтинга женской борьбы в весовой категории до 72 кг, уверенно прошла все стадии турнира, лишь в финале уступив сопернице из США Амит Элор.

Это вторая подряд серебряная медаль Жамили Бакбергеновой, выигранная на мировых первенствах. Спортсменка ЦСК МО РК также является двукратной чемпионкой Азии и победительницей ряда престижных международных турниров.