Армейские барсы

По правилам предков

Путевки на престижнейшее в нашей стране ристалище для представителей национального вида борьбы получили победители турнира «Әскер барысы-2021». Таким образом, кроме палуанов, представляю­щих разные регионы, в чемпионате «Қазақстан Барысы» примут участие 2 бойца от коман­ды казахстанской армии. Отборочный турнир по қазақ күресі среди военнослужащих состоялся на базе армейского Центрального спортивного клуба в Алматы. В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования проходили без зрителей, наблюдать за поединками можно было в режиме онлайн-трансляции через официальные аккаунты ЦСК (csk.kaz) в социальных сетях Instagram и Facebook.

По словам председателя Спортивного комитета Минис­терства обороны РК Айта­лапа Кургамбаева, 27 сильнейших атлетов из 14 команд, выстав­ленных не только Воору­женными силами, но и, как принято писать в армейских пресс-релизах, другими воинскими формированиями, вели бескомпромиссную борьбу за титул «Әскер барысы» и путевки на участие в респуб­ликанском турнире по қазақ күресі на призы Лидера нации – Первого Президента Респуб­лики Казахстан Нурсултана­ Назарбаева­. Сами борцы отмечают, что соревнования про­шли на высшем уровне, все участники, пробившиеся на главное первенство палуа­нов в погонах, в отличной физической форме и хорошо подготовились. Что неудивительно, ведь чтобы попасть на турнир «Әскер барысы», они прошли через сито поединков в воинских частях, потом в гарнизонах и в региональных командованиях. Поэтому каждый поединок смотрелся захватывающе и проходил в острой борьбе. Из года в год соперничество на ковре набирает обороты, возрастает не только количество участников состязаний, растет уровень мастерства военнослужащих-спортсменов.

Интересно, что изначально к единоборству на базе ЦСК готовились 28 военнослужащих, однако, согласно правилам, борец должен весить свыше 90 кг, и одного из бойцов не допустили до поединков из-за «недовеса». В қазақ күресі борются в куртках (шапан) с укороченными рукавами и незаметными нашивками на плечах для удобства удерживания соперника рукой. Разрешены любые захваты за пояс и верхнюю часть тела, цель же схватки – опрокинуть противника на спину. Единоборство проводится в стойке, и проходы в ноги запрещены, но разрешены приемы пояс­ной борьбы, можно проводить подбивы и подсечки, обвивы и зацепы ногами, броски через бедро. По технике и арсеналу казахская борьба очень похожа на такие национальные виды, как башкирская куреш и узбекская кураш, большое сходство замечено даже с грузинской чидаоба. В свое время оригинальные приемы из қазақ күресі существенно обогатили технику борьбы самбо. Не потому ли очень часто наши палуаны принимают участие в соревнованиях по самбо и дзюдо? Так же, как представители других единоборств нередко борются за престижные титулы в қазақ күресі, к примеру, в этих состязаниях участвовал чемпион Казахстана по рукопашке, показавший неплохой результат в национальной борьбе.

По итогам жарких схваток титул победителя и второе место разделили спортсмены Центрального спортивного клуба армии. Чемпионом ­назван ефрейтор Адиль Оразбаев, второе место в острой борьбе завоевал ефрейтор Ерасыл Кажыбаев. Тройку сильнейших замкнул военнослужащий Регионального командования «Юг» ефрейтор Ертуган Торенов.

Древность и современность

По признанию ефрейтора Адиля Оразбаева, громкая победа ему далась нелегко, поскольку все соперники показали высокий уровень подготовки и профессионализм. И все же впереди еще больше работы, предстоит серьезная подготовка к республиканскому турниру «Қазақстан Барысы», где он с гордостью представит Вооруженные силы страны. Напомним, что победитель турнира «Әскер барысы» в 2018 и 2019 годах ефрейтор Ерасыл Кажыбаев дважды завоевывал серебряный пояс «Қазақстан Барысы». Титулованные спортсмены Адиль Оразбаев и Ерасыл Кажыбаев, еще в прошлом году проходившие срочную службу, входят в национальную сборную по дзюдо и қазақ күресі, продолжают тренироваться в Центральном спортивном клубе армии. Надо сказать, что в ЦСК служит немало военнослужащих-срочников – членов национальной сборной, ведущих спортсменов по көкпар, аударыспақ, тоғыз құмалақ.

– Таким образом, мы поддерживаем не только олимпийские, но и неолимпийские национальные виды спорта, – говорит председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК Айталап Кургамбаев. – В армейской среде они культивируются наряду с военно-прикладными видами спорта.

Высокий уровень мастерства участников не самого крупного турнира не должен удивлять, поскольку ставки были очень высоки. Қазақ күресі уже сегодня стал по-настоящему всемирно признанным видом спорта. В таких популярных видах борьбы, как дзюдо и самбо, правила и техника ведения единоборства имеют много общего с арсеналом қазақ күресі. К тому же во многих странах очень любят свои национальные виды борьбы, представители которых стремятся принять участие в состязаниях по казахской борьбе. Популяризации нашего национального вида спорта способствует не только проводимый с 2012 года ежегодный республиканский турнир «Қазақстан Барысы». Широко известны в спортивной среде международный турнир «Еура­зия Барысы», на который съезжаются борцы из Ирана, Монголии, России, Польши, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Китая, а также мировое первенство «Әлем Барысы». Ну а в проходившем в грузинском городе Батуми чемпионате Европы по қазақ күресі принимали участие 80 спортсменов из 21 страны. Поединки на аренах Qazaq Kuresi Championship велись в 7 весовых категориях, а также в абсолютной категории.

Особый интерес у зрителей вызывает противоборство супертяжей и атлетов в номинации «туйе палуан». Такие термины тоже давно не вызывают удивления у болельщиков, ведь қазақ күресі – один из древних видов спорта кочевников. В ­современном обществе национальный вид единоборства получил заслуженную популярность, а состязания по казахской борьбе стали обязательным атрибутом всех праздников и торжеств. Қазақ күресі с 1938 года входит в ­программу республиканских спортивных мероприятий. ­А 5 лет назад ЮНЕСКО, отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах ­толерантности, доброй воли и солидарности, внесла қазақ күресі в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Состязания по қазақ күресі имеют тысячелетнюю историю, и специфическая символика и атрибуты появлялись в русле национальных традиций, которые передавались из поколения в поколение.

– Тысячелетнее наследие номадов получило развитие в современных спортивных достижениях казахстанских спортсменов, и немалая заслуга в этом атлетов штатной команды ЦСК, – подчеркивает председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК Айталап Кургамбаев.