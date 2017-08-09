Армейские международные игры завершились в Казахстане

На 40-й военной базе "Отар" в Жамбылской области состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр под руководством министра обороны РК генерал–полковника Сакена Жасузакова, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
"Армейские международные игры 2017 года подходят к своему завершению. Безусловно, они внесли свой особенный вклад в историю войск разных стран мира. Главное значение игр заключается в том, что благодаря им налаживается не только военное и военно-техническое сотрудничество, а рождается истинная дружба между военнослужащими и армиями. Уверен, что у всех участников соревнований имеется прочный потенциал для будущих побед. Каждый военнослужащий смог продемонстрировать свои профессиональные навыки и воинское мастерство. Поздравляю вас, достойных победителей игр с занятыми призовыми местами", – обратился к присутствующим генерал-полковник Сакен Жасузаков на церемонии закрытия игр.
В состязаниях принимали участие порядка 400 военнослужащих из 18 стран мира.
По итогам конкурса "Снайперский рубеж" первое место заняла команда Вооруженных сил Казахстана, на втором месте – команда России и на третьем месте команда Беларуси. Лучшим снайпером конкурса стал младший сержант Бактораз Нурсултан. Лучшей снайперской парой стали младший сержант Максат Шиналиев и старший сержант Ерганат Кудабеков из Казахстана.
По итогам конкурса "Мастера артиллерийского огня" первое место за Республикой Казахстан, второе – за Республикой Беларусь и третье – за Российской Федерацией. Лучшим механиком-водителем стал сержант Рустам Чиктаев из России, лучшим наводчиком-оператором – ефрейтор Иван Швая из Беларуси, лучшим командиром расчета – младший сержант Эльшат Оруджов из Азербайджана, лучшим расчетом определен минометный расчет под руководством сержанта Мейрхана Абильдаева из Казахстана.
По итогам конкурса "Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов" первое место занял Казахстан, второе – Россия и третье – Иран. Лучшим техником БПЛА стал майор Джафариан Хамид из Ирана, а лучшим оператором БПЛА стал старший лейтенант Владимир Заинчковский из России.
Под звуки фанфар ведущие пригласили команды на сцену, где было проведено чествование победителей. Призеры награждались кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. В заключение церемонии участникам Игр был представлен праздничный концерт.