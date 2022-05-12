фото: пресс служба МО РК
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Армейский коучинг для военнослужащих

Воинская служба – это особый вид государственной службы, где существует определенный регламент и установлены соответствующие требования. На современном этапе строительства Вооруженных сил особое внимание уделяется процессу развития карьеры военнослужащего. О том, как она строится, расскажет офицер Департамента воспитательной и идеологической работы, кандидат педагогических наук майор Искаков Ернар Мэлсович.

- Ернар Мэлсович, здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию и в первую очередь мы хотим поздравить Вас с Днем защитника Отечества. И первый вопрос: какие формы и методы применяются в войсках, способствующие успешному становлению и развитию молодого офицера?

-  В настоящее время в Вооруженных Силах применяются разные формы и методы обучения и воспитания личного состава. Это индивидуально-воспитательная работа, занятия в системе государственно-правовой подготовки, информирование, методика кейс-стади, направленная  на решение ситуативных задач и многое другое.  Все они достаточно эффективные и актуальные.

Тем не менее, работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в войсках всегда продолжается.  И мы, в буквальном смысле этого слова, не стоим на месте. Министерством обороны и подчиненными органами военного управления периодически с учетом современных требований уточняются подходы к обучению и воспитанию личного состава, изыскиваются новые формы и методы, направленные на успешное становление и карьерно-профессиональное развитие военнослужащих. Это необходимо, особенно сейчас, когда общество  и армия переживают качественный этап своего развития.  Мы наблюдаем активный переход рынка труда  на профессиональные стандарты. На сегодняшний день профессионализм персонала становится ключевой категорией и неотъемлемым условием развития  и эффективной работы организации.

В этой ситуации армия, являясь социальным институтом, также не осталась в стороне. В наши дни крайне важно, чтобы современный военнослужащий осмысленно и ценностно относился  к службе, осознанно подходил к карьерным перспективам, имел навыки планирования и проектирования подходящего карьерного маршрута, который бы также соответствовал интересам воинской службы.

И отвечая на Ваш вопрос, в войсках в качестве инновационной формы работы и взаимодействия с личным составом предложена технология армейского коучинга.

Как известно, коучинг появился в середине прошлого столетия в спорте. Неслучайно тренер спортивной команды  с английского языка переводится как коуч. Коучинг впоследствии широко распространился и успешно зарекомендовал себя в бизнес-среде, HR-менеджменте. В настоящее время коучинг формирует новую область исследования в педагогике, психологии и других науках. Армейский коучинг представляет собой современный  и эффективный инструмент индивидуального развития военнослужащего, позволяющий раскрыть собственный потенциал за счет достижения позитивных изменений  в своем поведении и мотивации.

Другими словами, армейский коучинг – это процесс прояснения и реализации целей, идей и планов военнослужащего. Условно говоря, это путешествие из точки А в точку Б. При этом точка Б может быть где-то далеко в будущем. Вопрос в том, как выстроить и проложить к ней максимально эффективный путь, где найти для этого ресурсы, скрытые барьеры и как использовать скрытый потенциал.

Армейский коучинг реализуется через коучинговые сессии, которые по своей сути являются диалогом, построенным на вопросах. Вопросы, которые задаёт армейский коуч, продвигающие, мотивирующие  и помогающие военнослужащему самому найти оптимальное решение той или иной проблемы.

-  Какова практическая реализация и перспективы введения армейского коучинга?

 - В данное время армейский коучинг проходит стадию апробации. В пилотном проекте участвует ряд воинских частей. Буквально недавно мы провели серию коучинговых занятий с магистрантами Национального университета обороны, в этом месяце планируем продолжить апробацию  в курсантской среде, чтобы иметь объективное мнение  о целесообразности полномасштабного внедрения армейского коучинга в войсках. Вместе с тем, текущие результаты апробации армейского коучинга свидетельствуют об эффективности этой формы работы.

Так, по результатам проведенного опроса 90 % военнослужащих проявили вовлеченность и отметили заинтересованность к изучению армейского коучинга. 

80% респондентов выразили намерения использовать  в служебной деятельности коучинговые приёмы и навыки,  из которых две трети офицеров за счет этого планируют улучшить качество индивидуально-воспитательной работы, оставшаяся треть должностных лиц нацелена использовать элементы армейского коучинга в ходе проведения бесед с личным составом. 

В перспективе планируем инициировать вопрос введения института нештатного армейского коуча в каждой воинской части из числа наиболее подготовленных должностных лиц. Есть основания полагать, что армейский коучинг позволит:

- во-первых, повысить качество исполнения служебных обязанностей военнослужащими;

- во-вторых, позволит укрепить доверие между командиром  и подчиненным;

- в-третьих, улучшить морально-психологический климат  в воинских коллективах.

Конечно, на повестке остается ряд проблемных вопросов, которые в основном касаются процесса подготовки армейских коучей к практической деятельности.  Но мы уже имеем преставление как это решить.  Один из вариантов решения данной проблемы заключается в обучении должностных лиц в рамках специальных курсов на базе гражданских вузов,  где преподается коучинг.

В целях методического обеспечения войск  нами разработано и издано учебно-методическое пособие «Профессионально-ориентированный армейский коучинг», где в доступной форме изложен порядок реализации процесса и предложен пакет сценариев коучинговых сессий. Работа в данном направлении будет продолжена.

- Спасибо Вам за содержательную беседу. Мы желаем Вам успехов по внедрению проекта в Вооруженных силах.

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