Армейский спецназ Казахстана обезвредил условных террористов

На полигоне "Каработан" в/ч 41433 Атырауского гарнизона развернуты масштабные сборы военнослужащих спецподразделений Регионального командования "Запад", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.Сообщается, что в течение месяца военнослужащие в полевых условиях будут отрабатывать тактико-специальную и огневую подготовку.Сборы также предусматривают выполнение бойцами различных профессиональных учебно-боевых заданий. Так, рота специального назначения "Антитеррор" была задействована в операции по обезвреживанию условного незаконного формирования.В оборонном ведомстве отметили, что за ходом одного из занятий лично наблюдал Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев. Он посетил полигон "Каработан", принял участие в практических стрельбах с личным составом роты спецназначения.Главком отметил растущий профессионализм бойцов подразделений спецназначения воинских частей Регионального командования "Запад".