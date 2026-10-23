Армия больше не сможет жить по прежним правилам: эксперт о реализации Плана военной реформы

Политолог Талгат Калиев поддержал комплексный план военной реформы, утвержденный Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Совета безопасности. По его мнению, трагические происшествия в армии и накопившиеся системные проблемы продемонстрировали необходимость пересмотра устоявшихся подходов к организации военной службы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению эксперта, ключевыми задачами преобразований должны стать обеспечение безопасности военнослужащих, защита их прав, модернизация боевой подготовки и повышение подотчетности армии обществу.

Также он добавил, что необходимость глубокого реформирования Вооруженных сил назрела давно. Закрытость армейской среды и трагические инциденты, включая происшествие на Каспии, показали, что прежние подходы не позволяют эффективно решать накопившиеся проблемы. Теперь важно не ограничиваться отдельными мерами, а последовательно менять систему организации службы.

«Реформы в Вооруженных силах назрели давно. Трагические происшествия случались на протяжении многих лет, и трагедия на Каспии была далеко не первой. Однако прежний опыт не привел к необходимым выводам. Сегодня возникла необходимость кардинально пересмотреть подходы к организации военной службы, в том числе к подготовке военнослужащих. До сих пор в армии во многом сохранялись принципы, унаследованные от советской системы, тогда как современные условия требуют совершенно иных решений. Происходящее стало серьезным испытанием для Совета безопасности, который включился в процесс преобразований. Важно, что реформирование рассматривается комплексно, а не сводится к отдельным мерам. Это свидетельствует о понимании глубины накопившихся проблем и масштаба необходимых изменений», – отмечает политолог.

Безопасность военнослужащих и ответственность командиров

Общественная критика положения дел в армии на протяжении многих лет не всегда приводила к пересмотру сложившихся подходов. Резонансные происшествия, в том числе случаи суицида среди военнослужащих, требуют не формальных мер, а тщательного анализа причин и выработки решений, способных предотвратить повторение трагедий.

По мнению спикера, нынешняя реформа отвечает запросу общества на справедливость, безопасность и персональную ответственность командования.

«Когда тревожные сигналы остаются без должного внимания, недовольство накапливается, а доверие к военному руководству снижается. Поэтому важно, чтобы преобразования не ограничились кадровыми перестановками и организационными решениями. Необходимо изменить повседневную жизнь воинских коллективов и обеспечить реальную ответственность командиров. Только тогда можно будет говорить о содержательном реформировании армии», – подчеркивает он.

Двухэтапная модель срочной службы

Одним из ключевых направлений реформы станет переход к двухэтапной модели срочной военной службы. Предполагается, что первые шесть месяцев новобранцы будут проходить интенсивную подготовку в учебных подразделениях, а во второй половине службы – применять полученные знания на практике в войсках.

Такой подход призван повысить качество обучения и создать дополнительные условия для профилактики неуставных взаимоотношений.

«Разделение срочной службы на два этапа может существенно повысить боеспособность армии. Первые шесть месяцев необходимо использовать для интенсивного обучения новобранцев, чтобы во второй половине службы они могли применять полученные знания на практике. Для этого потребуются новые программы и современные методики подготовки. Есть и другой важный аспект: разделение учебного процесса и службы в подразделениях может помочь в борьбе с дедовщиной. Поэтому необходимо обеспечить качественную базовую подготовку, сохранив важнейшие элементы обучения: огневую и физическую подготовку, сдачу нормативов и освоение военно-учетной специальности. При этом всю систему следует адаптировать к современным требованиям», – поясняет Талгат Калиев.

Модернизация боевой подготовки

Изменение подходов к обучению военнослужащих предполагает более широкое использование современных технологий. Опыт вооруженных конфликтов показывает, что наряду с владением оружием бойцам необходимы тактические знания, инженерные навыки, умение проводить разминирование и работать с беспилотными системами и роботизированными комплексами.

Создание специализированных войск беспилотных систем, по мнению эксперта, соответствует современным требованиям к развитию Вооруженных сил.

«Сегодня подготовка военнослужащих должна включать не только владение оружием, но и тактику ведения боя, инженерную подготовку, разминирование и другие практические навыки. Учебные подразделения должны учитывать опыт современных вооруженных конфликтов и адаптировать программы к новым условиям. Особое значение приобретает освоение беспилотных технологий и роботизированных комплексов. Здесь нужны подготовленные специалисты, соответствующие программы обучения и постоянное совершенствование навыков. Современная армия должна не просто осваивать новые технологии, но и уметь быстро приспосабливаться к изменениям на поле боя», – отмечает политолог.

Воспитание и психологическая адаптация военнослужащих

Важное направление реформы связано с совершенствованием воспитательной работы и психологического сопровождения молодых военнослужащих. Попадая в незнакомую среду, вчерашние школьники сталкиваются с непривычным распорядком, физическими нагрузками и необходимостью адаптироваться к коллективу. Поэтому необходимо не только укреплять дисциплину и патриотизм, но и помогать новобранцам осознанно воспринимать военную службу.

«Молодые парни приходят в армию из разных регионов, семей и социальных групп, поэтому единая программа может помочь сформировать общие ценностные ориентиры, укрепить дисциплину и повысить уровень патриотизма. При этом воспитание не должно сводиться к формальным мероприятиям. Важно объяснять смысл военной службы, ее задачи и значение для общества, учитывая серьезные физические и психологические нагрузки, с которыми сталкиваются новобранцы. Концепция «Жас айбын», развиваемая на базе «Адал азамат», может стать инструментом такой работы. При этом казахстанской армии необходимо формировать собственные традиции, опираясь на национальные ценности и уважение к воинской чести. В идеале молодой человек должен возвращаться со службы более зрелым, самостоятельным и ответственным», – считает Калиев.

Защита прав и открытость армии

Важным элементом реформы станет создание института специального уполномоченного по защите прав военнослужащих. Он должен обеспечить дополнительные возможности для рассмотрения жалоб на несправедливое отношение, необоснованные решения командиров и непрозрачные кадровые процедуры.

По мнению политолога, эффективность нового механизма будет зависеть от его реальных полномочий и способности добиваться устранения выявленных нарушений.

«Защита прав военнослужащих должна распространяться не только на солдат срочной службы, но и на офицеров. У каждого из них должна быть возможность обжаловать действия должностных лиц и рассчитывать на объективное рассмотрение жалобы. Долгое время армия оставалась закрытой системой, которая во многом жила по собственным правилам. Теперь необходимы большая открытость и подотчетность обществу. Для этого новому институту потребуются реальные полномочия и возможность добиваться устранения нарушений. Важно также регулярно информировать общество о результатах его работы и системных проблемах, чтобы это становилось не декларацией, а повседневной практикой», — констатировал эксперт.

От кадровых решений к системным изменениям

Реализация военной реформы потребует последовательного контроля и преодоления инерции внутри ведомства. Обновление руководства Министерства обороны и усиление контроля со стороны Совета безопасности создают предпосылки для преобразований, однако их результативность будет зависеть от готовности командного состава воплощать принятые решения в жизнь.

«После трагических происшествий, получивших широкий общественный резонанс, армия уже не сможет жить по прежним правилам. Обновление руководства Минобороны и усиление контроля со стороны Совета безопасности создают предпосылки для системных изменений. Однако определенная инерция внутри военной системы может сохраниться. Если бы генералитет и средний командный состав были готовы к реформам, многие необходимые решения могли бы быть предложены и реализованы раньше. Так последовательный контроль, персональная ответственность и готовность позволят доводить изменения до конкретного результата. Административные процессы не должны препятствовать преобразованиям, а решения необходимо принимать прозрачно и своевременно», – резюмировал он.

Главный критерий реформы — доверие общества

По мнению эксперта, эффективность преобразований следует оценивать не только по организационным изменениям и обновлению программ подготовки, но и по тому, насколько безопаснее станет служба, улучшится морально-психологический климат в подразделениях и укрепится доверие граждан к Вооруженным силам.

«Главное, чтобы военная служба стала престижной и почетной, а молодые люди шли в армию с пониманием важности важности выполнения долга перед родиной. Родители должны быть уверены, что их дети находятся в безопасности, их права защищены, а нарушения не остаются без последствий. Армия должна не только обеспечивать обороноспособность страны, но и давать молодым людям полезные специальности и практические навыки, помогать развивать самостоятельность и ответственность. Не менее важно психологическое состояние ребят и атмосфера внутри воинских коллективов. Для этого недостаточно принять новые программы – необходимо менять культуру взаимоотношений и отношение к человеку в погонах», – резюмировал Талгат Калиев.

В завершение политолог подчеркнул, что главным результатом реформы должно стать не только повышение боеспособности армии, но и создание условий, при которых молодые люди будут возвращаться со службы более зрелыми, уверенными в себе и подготовленными к дальнейшей жизни, сохранив и укрепив свое психологическое здоровье. По мнению эксперта, именно такой подход позволит укрепить доверие общества к Вооруженным силам и повысить престиж военной службы.