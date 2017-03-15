Армия, рожденная Независимостью

Окончание. Начало в № 51Ответы на угрозы
Меры по созданию облика будущих Вооруженных сил принимались с самого начала. В ноябре 1997 года Президент подписал Указ о дальнейших мерах по реформированию Вооруженных сил. В соответствии с ним был осуществлен переход на трехвидовую структуру. Силы общего назначения, которые представляют собой основу боевой мощи ВС, предназначены для отражения ударов агрессора на стратегических направлениях, удержания занимаемых территорий и рубежей и разгрома вторгшегося противника. В состав этих сил включили мобильные силы, призванные оперативно реагировать на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки и выполнять внезапно возникающие задачи в целях защиты национальных интересов государства, для усиления группировок войск на стратегических направлениях, а также для выполнения международных обязательств страны в операциях по поддержанию мира.
Силы воздушной обороны предназначены для прикрытия административно-политических, промышленно-экономических центров и районов страны, группировок Вооруженных сил, важных государственных и военных объектов от ударов противника с воздуха, поражения группировок войск, объектов государственного и военного управления, тыла и военно-экономического потенциала, транспортных коммуникаций противника. Силы охраны государственной границы были созданы для обороны государственной границы на суше, море, реках, озерах, а также для защиты экономических интересов государства.
В Послании народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обществу» в октябре 2000 года Президент страны отмечал:
«Мы должны ясно понимать, что прежняя система безопасности, которая существовала 10 лет назад, навсегда ушла в прошлое. К сожалению, за эти 10 лет ситуация в регионе резко ухудшилась в плане безопасности. Мы должны ясно понимать, что новые угрозы требуют создания новых механизмов национальной безопасности. О каких угрозах идет речь? Речь идет прежде всего об угрозе международного терроризма и экстремизма».
Во-первых, с точки зрения национальной безопасности и тех среднесрочных угроз, с которыми столкнулась страна, самым важным стало строительство реальной системы региональной безопасности. Во-вторых, какими бы хорошими ни были соседи, уважают, как правило, сильных. Эта истина не претерпела изменений за тысячи лет со времени появления первых государств. Поэтому нужно было построить сильную современную армию.
– При этом не нужно уподобляться тем генералам, что готовятся к прошлой войне, – подчеркнул Глава государства. – Характер задач, которые стоят перед нашей армией, совсем иной.
В 2000 году впервые за десятилетие выросло финансирование армии. Началось формирование военных округов, подготовка новых подразделений, способных эффективно действовать в условиях современных локальных войн. Была существенно укреплена граница, буквально в течение года созданы новые погранотряды на тех направлениях, которые не были под действенным пограничным контролем.
Особого внимания требовало состояние Вооруженных сил. Правительству страны было поручено решить три задачи – ежегодно не менее 1% ВВП выделять на нужды Министерства обороны, сформировать современную систему территориальной обороны, восстановить полноценную систему мобилизационной подготовки.На суше, в небе и на море
Когда 25 октября 1991 года был образован Государственный комитет обороны, обстановка менялась стремительно, и с переходом республики к полной самостоятельности в решении оборонных вопросов ГКО трансформировалось в Министерство обороны. Указом Нурсултана
Назарбаева от 7 мая 1992 года созданы Вооруженные силы РК. Воинские формирования 40-й общевойсковой армии, соединения и части ВВС и ПВО, как и их вооружение, техника, имущество, расположенные на территории Казахстана, перешли под юрисдикцию республики.
Однако формирование собственных ВС пришлось начать с «чистого листа». Министерству обороны во главе с генерал-полковником Сагадатом Нурмагамбетовым приходилось решать сложнейшие организационные вопросы – сформировать органы управления, принять и обеспечить сохранность вооружения, боевой техники, материальных средств, создать системы непосредственного управления войсками и взаимодействия с оборонными ведомствами СНГ, организовать финансовое, материально-техническое и медицинское обеспечение войск, начать подготовку военных кадров.
В это же время закладывались основы внешней политики по военным вопросам. В мае 1992 года Казахстан стал участником Договора о коллективной безопасности государств – участников СНГ. Был подписан Венский документ по мерам укрепления доверия и безопасности, Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, добровольно отказавшись от прав на ядерный арсенал, размещенный на его территории. Между РК и США в 1993 году было подписано соглашение об уничтожении шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и предотвращении распространения ядерного оружия. Казахстан присоединился к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в соответствии с которым были сняты с боевого дежурства и выведены с территории республики межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные боеголовки к ним, выведены части и соединения российских ракетных войск, стратегические бомбардировщики, на Семипалатинском полигоне ликвидированы штольни и скважины, предназначенные для ядерных испытаний. Заключили ряд соглашений с РФ об условиях аренды испытательных полигонов и компенсации за выведенные с территории Казахстана вооружение и военную технику.
После организационного этапа, который в основном был завершен в 1993–1994 годах, пришла пора становления военной организации государства. В целом основное содержание военной политики, направления военного строительства на начальном этапе были определены в Военной доктрине, принятой в 1993 году. Наряду с другими законодательными и нормативно-правовыми актами она сыграла положительную роль в обеспечении военной безопасности, военном строительстве в период становления суверенного государства.
В последующем Вооруженные силы стали заниматься своим главным делом – оперативной и боевой подготовкой. Целенаправленно проводились командно-штабные и войсковые учения. Командный состав, солдаты действовали все увереннее, хотя подавляющее большинство офицеров было назначено на должности впервые, им недоставало опыта. Динамично развивалось международное военное и военно-техническое сотрудничество. За эти годы ВС РК выполнили свою основную задачу – поддержание боевой готовности как основной гарантии защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства в период становления.
Однако жизнь не стоит на месте. На рубеже тысячелетий в мире произошли изменения геополитического характера, канула в прошлое военная конфронтация НАТО и Варшавского договора. Но значение военно-силовых аспектов в международных отношениях продолжало оставаться существенным. С прекращением противостояния двух военно-политических блоков исчезла явная угроза крупномасштабной войны, но наблюдается рост числа локальных вооруженных конфликтов в разных регионах, в том числе азиатском.
Выступая на торжественном собрании, посвященном 15-летию Независимости Республики Казахстан, Президент страны отмечал, что с первых дней одной из главных задач остается обеспечение безопасности государства. Уже тогда сосредоточились на двух направлениях: формировании и укреплении Вооруженных сил, а также создании договорно-правовых отношений с другими государствами, что позволяет дипломатическими мерами защитить государство от реальных и потенциальных угроз.
В стране появились современные, компактные по численности, хорошо оснащенные и боеспособные Сухопутные войска, Силы воздушной обороны и Военно-морские силы. Были созданы Внутренние войска, современная Пограничная служба, укреплены силы правопорядка.
– Мы продолжим политику повышения профессионализма военных, – добавил Глава государства. – Также получит дальнейшее развитие комплектование войск на контрактной основе, современное оснащение армии. Одновременно будут сформированы благоприятные социальные условия для людей, решивших связать судьбу с армией.
Руководство страны никогда не ограничивалось обеспечением лишь внутренней безопасности и стремилось создать основу для стабильности как можно в более широком масштабе. Именно на это были нацелены внешнеполитическая деятельность, участие Казахстана в международных структурах безопасности, прежде всего в ОДКБ, ШОС.
Один из важных результатов заключался в том, что удалось создать вокруг Казахстана «пояс» дружественных соседей. И ни разу за эти годы наша страна не была в состоянии конфликта ни с одним из государств.