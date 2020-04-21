​Армия в помощь

С 25 марта 120 военнослужащих провели санитарные работы на территории набережной города, а также во всех микрорайонах вдоль проспекта Нурсултана Назарбаева.

Как отмечают в пресс-службе управления ­командующего войсками регионального командования «Запад», для выполнения мероприятий личный состав обеспечен специальной техникой, дегазационными защитными комплектами, а также дезинфицирующим раствором.

Дезинфекция проводится на участках жилых домов и прилегающих к ним территориях, игровых площадках, скверах и парках, территориях государственных учреж­дений, рынков и аэропорта.

– Используемый раст­вор безопасен для людей и животных и действует до 5 часов. На сегодня уже завершена обработка 70 объектов в черте города, – сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты регионального командования «Запад» Алмас Несипкалиев.

В Актау в рамках мероприятий по обеспечению режима карантина задействованы не менее 300 военнослужащих. Помимо дезинфекционных работ они привлечены к несению службы на блокпостах и к патрулированию города.