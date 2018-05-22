Армрестлинг и танцы на колясках: детские паралимпийские старты прошли в Астане

Общество
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Рустам Мухаметкалиев
Во Дворце школьников прошли II республиканские детские паралимпийские старты "ЖЕҢІСТЕРГЕ БІРГЕ – ВМЕСТЕ К ПОБЕДАМ", организованные Фондом Первого Президента РК – Елбасы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Уникальное первенство собрало под свои знамена десятки юных паралимпийцев из девяти регионов страны. Церемония открытия началась с торжественного парада.


"Сегодня мы открываем для вас II паралимпийские старты. Сегодня не будет проигравших, потому что участие в этих соревнованиях – это уже большое мужество. Если в прошлом году у нас было около 6 регионов, то в этом уже 9 регионов. На следующий год мы планируем, что уже все 16 регионов будут участвовать. Успехов вам!" – сказал исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Канат Джумабаев.

В первой половине дня состоялись состязания по трем дисциплинам. Свои интеллектуальные способности юные паралимпийцы продемонстрировали в одной из самых популярных настольных игр – шахматах. Для победы участникам предстояло выиграть в пяти партиях по классическим правилам. 



По другую сторону от шахматистов соревновались любители силовых видов спорта. В армрестлинге велась ожесточенная борьба, никто из участников не хотел отдавать победу.



Каждому спортсмену давалось по две попытки, то есть для победы необходимо было одолеть соперника два раза.



Свою сплоченность и умение действовать в команде ребята с нарушением слуха показали в турнире по волейболу.


Затем на импровизированную сцену вышли танцоры. По словам наставников ребят, данный вид творчества уникален. Он вобрал в себя всю красоту искусства хореографии и самые сложные технические элементы атлетики.



Чтобы продемонстрировать свое мастерство и сам танец участникам отводилось по 4 минуты.





Завершал соревновательный день турнир по плаванию. Юношам предстоял скоростной заплыв на дистанцию 50 метров.







По итогам вторых паралимпийских игр "ВМЕСТЕ К ПОБЕДАМ" всех победителей и призеров ждали заслуженные награды. 



Целью паралимпийских стартов является популяризация адаптивной физической культуры, развитие новых коммуникативных решений в сфере инклюзивного образования, выявление талантливых детей с особыми потребностями и оказание поддержки в становлении и раскрытии особого индивидуального потенциала каждого участника.

Впервые паралимпийские старты Фонда Первого Президента РК прошли в октябре 2017 года. Уникальность прошлогодних стартов заключалась в том, что в Казахстане еще ни разу не проводились паралимпийские соревнования по таким дисциплинам, как волейбол для детей с нарушением слуха, бег с колокольчиком для детей с нарушением зрения. В шахматы играли дети с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата.

В этом году по итогам выступлений всех участников победителями детских паралимпийских стартов стали:

В дисциплине "Плавание", 14-16 лет

1 место – Москаленко Станислав, 16 лет, Алматинская область

2 место – Жук Михаил, 14 лет, Восточно-Казахстанская область

3 место – Баймендинов Валихан, 16 лет, Акмолинская область

В дисциплине "Плавание", 17-18 лет

1 место – Бектимиров Арман, 17 лет, Павлодарская область

2 место – Балаш Владислав, 17 лет, Северо-Казахстанская область

3 место – Жиенбаев Сапарбай, 18 лет, Жамбылская область

В дисциплине "Шахматы" 

1 место – Кожахметов Султан, 15 лет, город Астана

2 место – Айкен Ерикболсын, 17 лет, Восточно-Казахстанская область

3 место – Даулетбаева Мехридан, 17 лет, Алматинская область

В дисциплине "Танцы на колясках" 

1 место – Төлегенов Әлібек и Мирных Дарья, Восточно-Казахстанская область

2 место – Нурмугамбетов Ерлан и Аканова Сандугаш, Павлодарская область

3 место – Бегжан Оглы Хова и Асламбеков Лестеин, Алматинская область

3 место – Давыдов Данила и Балгалиева Жанылсын, Мангистауская область

В дисциплине "Волейбол"

1 место – команда из Павлодарской области

2 место – команда из Северо-Казахстанской области

3 место – команда из Алматинской области

В дисциплине "Армрестлинг"

1 место – Хабиев Адам, 18 лет, Жамбылская область

2 место – Трухин Валентин, 17 лет, Акмолинская область

3 место – Зинов Денис, 18 лет, Северо-Казахстанская область

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