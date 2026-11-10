Армысыздар!

Это одно из традиционных казахских приветствий, этимология которого восходит к слову «ар», то есть «честь». И переводится оно как «Сохранили ли вы честь и достоинство?» Как правило, на такое приветствие отвечают: «Бармыз», то есть «Мы есть, мы живы и сохраняем свою честь». То есть наши предки уже давно понимали, что этика приветствия – один из языков, на котором культура говорит о человеческом достоинстве.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конечно, у каждого народа есть свой язык приветствия. Так, японец выражает уважение поклоном, индиец складывает ладони в жесте «намасте», представитель народа маори встречает гостя ритуалом «хонги», а на Филиппинах младший прикладывает руку старшего ко лбу. В арабской традиции встреча начинается с пожелания мира: «Ассаляму алейкум».

А в Турции существует красивая традиция el öpmeк, когда целуют руку старшего человека. Но поцелуй больше формальный, как ритуальное действо: младший берет руку пожилого родственника, подносит ее к губам, а затем может прикоснуться ею ко лбу. Так выражают уважение, почтение и признательность старшему. К слову, в Индии есть традиция прикасаться рукой к стопам старшего – «чаранаспарша». Это жест, демонстрирующий глубокое уважение, признание возраста, опыта или духовного сана. Согласно философии этот жест помогает подавить свое эго и выразить почтение.

Особенно распространены эти обычаи во время семейных встреч, праздников и религиозных торжеств. На первый взгляд, эти обы­чаи совершенно разные. Где-то принято кланяться, где-то – пожимать руки, где-то – произносить благопожелания. Но за внешними различиями скрывается общее представление: приветствие – это признание другого человека, его достоинства и права на уважительное отношение.

А в некоторых случаях это не просто форма вежливости, а способ передачи межпоколенческих ценностей. В этом смысле казахское амандасу – не просто часть национального этикета, а отражение универсальной человеческой потребности быть замеченным, принятым и услышанным. Потому что в казахской культуре приветствие никогда не было исключительно обменом словами. Оно «вбирало» в себя воспитание, семейные ценности и общественные отношения.

А как сегодня обстоят дела? Мы ведь ежедневно встречаем десятки людей: соседей, коллег, знакомых, старших по возрасту. Но всегда ли здороваемся, замечаем ли человека рядом? Чем сейчас является приветствие – формальностью или проявлением искреннего уважения?

Ответы у каждого свои. К сожалению, ритм большого города порой не оставляет времени и сил на соблюдение всех обычаев и ритуалов. Но даже при самом плотном графике и занятости всегда можно найти 10 секунд, чтобы поприветствовать соседа, едущего вместе с тобой в лифте, и поздороваться с продавцом в магазине у дома. Как и научить своих детей здороваться со старшими, чтобы быть не «бедіре» – насупленным злобным отроком, а человеком, соблюдающим правила вежливости. Ведь культура общества складывается не только из больших поступков и громких слов, но и из ежедневных отношений между людьми.

Умение поздороваться, посмот­реть в глаза, иногда даже поинтересоваться самочувствием другого – простые действия, которые формируют атмосферу доверия. Они помогают всем нам держать в рабочем состоянии компас внут­ренней культуры.

Традиция приветствия должна сохраняться не как набор обязательных правил и возрастных предписаний, а как живая культура взаимного уважения.