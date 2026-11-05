Аромат родной земли

Биолог и педагог Саясат Кемалова из Мангистау начала производить ароматические диффузоры из полыни.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Еще во время работы в школе села Сайотес она руководила теплицей, где выращивали 70–80 видов растений. Педагог изучала их лекарственные и косметические свойства, проводила для учеников тео­ретические и практичес­кие занятия. Позже, в Мангистауском областном дворце школьников, она продолжила заниматься с детьми. Одним из направлений кружковой работы стало создание продукции из полыни.

Перед практическими занятиями школьники изучают научную литературу, знакомятся с происхождением растения, его свойствами, способами применения. Педагог также рассказывает детям об истории, культуре, легендах казахского народа, где полынь традиционно считается одним из символов Родины.

Главная задача проекта – научить детей самостоятельно искать информацию, исследовать и экспериментировать.

– Преимущество дополнительного образования в том, что ребенок выбирает кружок по интересам. Благодаря этому он может раскрыть свои способности, определиться с будущей профессией. То, что ребенок узнал через практический опыт, он не забудет никогда, – считает педагог.

Создание ароматического диффузора из полыни стало одним из результатов работы. В дальнейшем Саясат Кемалова планирует изучать с детьми другие виды местных растений.