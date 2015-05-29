Ароматные мотивы «Гүл қала» Свежий выпуск 430 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

фото Юрия БЕККЕРА

По предварительным подсчетам, фестиваль посетили свыше 180 тыс. человек. И это неудивительно, ведь в нынешнем году «макияж» из алых роз, фиолетовых петуний, оранжевых бархоток и многих других нежных цветов вновь превратил мегаполис в галерею ярких красок, украсив президентский парк весенним буйством красоты. Традиционно ключевым объектом праздника стал цветочный ковер площадью 450 кв. мет­ров из нескольких тысяч цветов и более 30 видов природного материала! Следует добавить, что в основу оформления фестиваля вошли такие популярные тенденции нынешнего цветочного сезона, как витраж и мозаика, совмещенные с этническими рисунками и народным казахским орнаментом.

Также традиционно ярмарка-выставка представила широкий и ароматный ассортимент цветов. В текущем году в ней участвовало свыше 100 компаний, что стало рекордом по сравнению с прошлыми конкурсами. Для гостей организаторы подготовили такие интересные новшества, как оригинальные пожелания от известных людей в форме «теговых облаков», программы от спонсоров с лотереями, викторинами и розыгрышами ценных призов, авторские зоны творческих людей, фото-зоны. А юных алматинцев ожидали кукольные представления, мастер-классы по созданию цветочных букетов, тематические викторины и конкурсы.

Звание лучшего флориста Алматы и премию в 1 млн тенге оспаривали 30 участников. За второе и третье места цветочных дел мастера получили по 500 и 300 тыс. тенге. Кроме того, в нынешнем году номинации пополнились и детской категорией – юные флористы удостоились ценных призов. Таким образом, общий призовой фонд юбилейного фестиваля составил 2,5 млн тенге. Завершился праздник красивым концертом и грандиозным ночным фейерверком. Салюты в небо летели от истинных пат­риотов, которые дружно скандировали процветание Казахстану и своему любимому городу Алматы!

Напомним, фестиваль цветов «Алматы – гүл қала» проводится с 2011 года и способствует решению ряда важнейших социальных и экологических задач. Прежде всего возрождению славных традиций цветоводства. За эти годы уникальный и беспрецедентный на пространстве СНГ цветочный фестиваль посетили свыше 500 тыс. человек.